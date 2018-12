Vuosikymmenien odotus päättymässä: Pertunmaa saanee vihdoin flyygelin

Pertunmaan kulttuuritoimella ei ole tällä hetkellä käytössään pianoa, joten konsertteja on vaikea järjestää. Konserttien kustannukset nousevat korkeiksi vuokrasoittimen vuoksi. Nuorisotalon laadukkaisiin konsertteihin on vuokrattu flyygeli, kertavuokraltaan 800-1 000 euroa.

Nykyisen pianon kaikupohja on haljennut eikä sitä siten voi virittää. Piano on hyvin vanha ja kärsinyt taannoisista ilmankosteuden vaihteluista nuorisotalolla. Korjaamisen kustannusarvio on 1 000-2 000 euroa.

Pertunmaan kulttuuritoimesta vastaava Laura Laitinen on pyytänyt kunnalta lisämäärärahaa flyygelin hankintaan.

Hänen mukaansa flyygelin hankinnasta on puhuttu kunnassa ainakin 30 vuoden ajan.

Uuden, täysimittaisen flyygelin hinta on vähintään 20 000 euroa, mutta pienemmän ja käytetyn saisi Laitisen arvion mukaan noin kymppitonnilla.

Jos vanha piano hyvitettäisiin vaihdossa, jäisi flyygelin hinnaksi noin 5 000 euroa.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää, että kulttuuritoimen ensi vuoden määrärahoista varattaisiin 5 500 euroa flyygelin hankintaan.

Nuorisotalon akustiikka on saanut kehuja useilta, maineikkailtakin esiintyjiltä.

– Jaakko Ryhänen sanoi, että paikassa on vain yksi vika: Se, ettei se sijaitse Helsingissä, kertoo Laitinen.

Laitisen mukaan hyvää akustiikkaa puoltavat muun muassa talon hirsirakenne ja kaareva laipio. Taloa on ominaisuuksiensa vuoksi pyydetty myös äänityspaikaksi.