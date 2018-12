Joulunavaus Kirkonkylällä miellytti paikallaolijoita monipuolisuudellaan – Opasteita ja valaistusta kaivattiin lisää

Joulunavausta vietettiin lauantaina ensimmäistä kertaa Kirkonkylällä. Ihmiset suhtautuivat pääasiassa myönteisesti uuteen paikkaan, ja erityisesti päiväsaikaan tapahtumapaikalla riitti väkeä.

Kirsti Rytelä ja Aaro Vehkasalo olivat iloisesti yllättyneitä tapahtuma-alueen toimivuudesta.

– Olimme aluksi skeptisiä sen suhteen, miksi joulunavaus piti siirtää pois keskustasta. Nyt tuli vähän korville, kun tämä olikin niin hienosti järjestetty ja monipuolinen, Rytelä sanoo.

Rytelää miellytti erityisesti myyntikojujen paljous ja monipuolisuus. Erityisesti käsityöt vetivät puoleensa, vaikka hän ei vielä ollut mitään ostanut.

Kritisoitavaakin löytyi.

– Omaa autoa ei saanut kovinkaan lähelle, ja olen erilaisten vaivojen takia jo hieman huono liikkumaan, Rytelä harmittelee.

Ensi vuoden tapahtumapaikan valintaa pariskunta pitää kaksipiippuisena juttuna. Toisaalta alue taipuu selvästi monipuolisempaan tarjontaan kuin keskusta, mutta sijainti ei ole paras mahdollinen.

Tapahtuma on myös kaikkine toimintoineen pitkäkestoinen. Kaksikko kävikin tapahtumassa peräti kahdesti, heti päivällä ja myöhemmin illalla. Välissä piti käydä lämmittelemässä kirkossa ja tulla takaisin sitten yrittäjien joulupuurolle.

– Aika paljon täällä on tapahtumia lapsille, Vehkasalo tuumii.

Lapsille tapahtumia riittikin pitkin päivää. Ella Vehmassalo sai houkuteltua mumminsa Raija Hinkkasen kanssaan hevosajelulle. Kokemus oli uusi sekä Vehmassalollle että Hinkkaselle.

– Tykkään hevosista, mutta en ole aiemmin ollut niiden kyydissä. Ei minua silti pelota, Vehmassalo vakuuttaa.

Vuoroaan joutuu odottelemaan hetken, mutta Vehmassalo luettelee, mitä kaikkea hän on jo ehtinyt tehdä vajaan kahden tunnin aikana. Muiden lasten kanssa on ehditty muun muassa laskea mäkeä, mutta ylivoimaisesti parasta oli Mäntyharjun Kesäteatterin näytös.

– Siinä oli tonttuja, joulupukki ja muori. Ja varis! Se oli jännittävä.

Lopulta oma vuoro koittaa ja Vehmassalo kiipeää epäröimättä kyytiin. Mummi koittaa vielä tarjota paikkaansa Vehmassalon äidille, mutta kiipeää lopulta kyytiin.

Muutamaa minuuttia myöhemmin hevonen on lenkkinsä tehnyt ja kaksikko kapuaa ylös.

– Kivaa oli! Vehmassalo sanoo.

– Vähän ehkä heiluvaa kyytiä, mutta ei se pelottavaa ollut, Hinkkanen lisää.

Kolmen sukupolven voimin tapahtumassa olleet Raili Lehtinen, Sanna Pippuri ja Pinja Pippuri pitivät tapahtumasta. Paikalle he tulivat järjestäjien tarjoamalla linja-autokyydillä.

– Pinja halusi ekaa kertaa linja-autoon. Muuten olisimme tulleet omalla autolla, Sanna Pippuri kertoo.

Kolmen jälkeen paikalle saapunutta joukkoa jäi eniten harmittamaan se, etteivät he nähneet Joulupukkia. Ohjelmaan ei oltu merkitty, milloin mikäkin toiminta loppuu.

– Joulupukki ehti jo varmaan lähteä takaisin Korvatunturille, Pinja Pippuri miettii.

Joulupukin puuttuminen ei kuitenkaan pilannut kaikkea.

– Tapahtuma voisi hyvin olla täällä myös ensi vuonna. Täällä on huomattavasti jouluisemman näköistä kuin keskustassa ja tilaa on enemmän. Ei keskustassa voisi olla esimerkiksi alpakoita tai hevosia, Lehtinen toteaa.

Myös Tua Toivanen ja Ville Huoponen hyödynsivät keskustasta järjestettyä kyytiä.

– Se on hyvä, että pääsee näin helposti kulkemaan. Olemme aiemmin olleet keskustan tapahtumassa ja onhan tämä kivaa vaihtelua, Toivanen sanoo.

Selkeää mielipidettä siitä, missä joulunavaus pitäisi ensi vuonna järjestää, ei kuitenkaan ole kummallakaan.

Järjestäjätaho Yhdessä Tekijät oli tapahtumaan oikein tyytyväinen. Suurin osa palautteesta on ollut myönteistä.

– Myyjät olivat tyytyväisiä, sillä he olivat myyneet hyvin. Yleisöltäkin on tullut paljon myönteistä palautetta niin kasvotusten kuin sosiaalisen median kanavien kautta. Väki piti Kirkonkylästä tapahtumapaikkana, Juha Poraharju kertoo.

Päivän aikana päästiinkin 2 000 kävijän tavoitteeseen, tai ainakin hyvin lähelle sitä. Tarkkaa kävijämäärää on mahdoton tietää, mutta Yhdessä Tekijät on väkimäärään tyytyväinen.

– Tästä jäi kyllä kaikille intoa. Sekä järjestäjille että yleisölle.

Jonkin verran kehitysehdotuksiakin tuli. Laajalle tapahtuma-alueelle kaivattiin erityisesti lisää opasteita. Etenkin pimeän tultua monelta jäivät löytämättä aittarakennuksilla olleet myyntikojut.

Pimeän tullen väki olisi kaivannut myös lisää valaistusta.

– Luulimme, että valaistusta olisi riittävästi, mutta ilmeisesti ei. On kuitenkin hyvä muistaa, että tätä tehdään rahallisesti aika pienillä resursseilla. Ihmisresursseja on riittänyt hyvin, siitä pitää olla kiitollinen, Poraharju sanoo.

Ensi vuoden tapahtumapaikkaa ei ole vielä päätetty, vaikka uusi tapahtuma-alue oli suurimmaksi osaksi pidetty. Myönteisen palautteen ansiosta Kirkonkylä ei missään nimessä ole poissuljettu vaihtoehto. Vastakkainasettelua keskustan ja Kirkonkylän välillä ei kuitenkaan välttämättä ole tiedossa.

– Ajatus on, että tapahtumia olisi ympäri Mäntyharjua. Tänä vuonna resurssit eivät vielä moiseen riittäneet, Poraharju toteaa.

Ensi vuonna voisi kuitenkin olla mahdollisuus järjestää jotain sekä keskustassa että Kirkonkylällä. Vielä Yhdessä Tekijät eivät kuitenkaan ole ehtineet suunnitella seuraavaa joulua.