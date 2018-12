Mari Liimataisesta Mäntyharjun kuntataiteilija – ohjaa myös kuvisseikkailijoita

Mäntyharjun kunnan kuntataiteilijaksi on valittu FM ja kuvataiteilija AMK Mari Liimatainen.

Hän aloittaa tehtävässään tammikuun puolessa välissä, määräaikainen sopimus päättyy vuoden lopussa. Työ on osa-aikainen, 50 prosenttia täydestä työajasta.

Kuntataiteilijan palkkaaminen rahoitetaan Erkki A. Niemisen testamenttilahjoituksella, jolla myös toteutetaan useampana peräkkäisenä vuonna erilaisia yhteisöllisiä projekteja.

Kuntataiteilijan tehtävänä on toteuttaa ylisukupolvisia, yhteisöllisiä kuvataidetapahtumia ja ohjata lasten ja nuorten kuvataidekerhoa. Kuntataiteilija on mukana mahdollisissa prosenttitaidehankkeissa ja osallistuu kunnan taidekokoelman käytön kehittämiseen.

Tehtävään haki 18 hakijaa, joista kolmea haastateltiin. Kaikilla haastatelluilla oli taiteen alan koulutus ja ohjaamiskokemusta, näitä myös painotettiin valinnassa.

Valitsijoiden mukaan Liimataisen vahvuutena on monipuolisuus, sillä hänessä yhdistyy vahva eri-ikäisten ja erilaisten ryhmien ohjaamisen kokemus ja oma kuvataiteilijan ura.

– Innostuneena odotan tehtävää ja uusia kohtaamisia taiteen parissa. On kiinnostavaa nähdä, mitä ensi vuoden aikana tapahtuukaan, kun yhdessä tehdään ja toimitaan, totesi Liimatainen valinnastaan.