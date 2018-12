Lukijalta: Avoin kirje Mäntyharjun päättäjille

Olen erittäin pettynyt siihen, että vaikka ilmoitin jo 28.11.2018 jääväni eläkkeelle 1.8.2019 alkaen, Mäntyharjun kuntaan ei olla perustamassa musiikin lehtorin virkaa.

Tein ilmoitukseni näinkin aikaisin siksi, että toivoin Mäntyharjun kunnan ryhtyvän rakentamaan kunnollista virkaa musiikin opetukseen, ja minun toivottiin tekevän niin em. syystä, mutta käsittääkseni nyt ollaan lopettamassa musiikin opettajan virka ja siirtymässä tuntiopettajapohjaiseen opetukseen.

Sain kuulla kansalaisopiston rehtorilta, Heli Tirriltä, että kaavailuissa on järjestely, jossa yhtenäiskoulun ja lukion musiikin opetus järjestettäisiin päätoimisena tuntiopetuksena ja että kansalaisopiston opettajaksi palkataan tuntiopettaja hoitamaan kuoro- ja yksinlaulutunteja.

Asianosaisena olisin toivonut, että minulta olisi edes kysytty asiasta.

Mikäli itse olisin nyt valmis, pätevä musiikinopettaja ja etsimässä vakituista toimea ja mahdollisesti kotiseutua, en hakisi kumpaakaan paikkaa.

Kunnilla on varsin suuri vapaus perustaa virkoja itsenäisesti, tarpeittensa mukaan. Esimerkiksi luokanopettaja/musiikinopettaja, jonkin toisen aineenopettaja/musiikinopettaja tai jopa kahden kunnan yhteinen opettaja, muutamia mainitakseni.

Musiikkiin erikoistuneita luokanopettajia on runsaasti, samoin on musiikin aineenopettajia, jotka ovat tehneet jonkin muun aineen aineenopettajan tutkinnon, tai toisinpäin.

Tilanne on ollut se, että vain musiikinopettajan pätevyyden omaavia musiikinopettajia on jo pitkän aikaa ollut vain vähemmistö opettajista. Itsellänikin on sekä pianonsoiton- että laulunopettajan pätevyydet musiikinopettajan pätevyyden lisäksi.

Vaikuttaa miltei siltä, että kunnan opettajatarpeitten kartoitus on jäänyt tekemättä. Muun muassa erään luokanopettajan eläkkeelle jääminen olisi mahdollistanut luokanopettaja/musiikinopettajaviran perustamisen.

Toivottavasti vuorovaikutus yhtenäiskoulun, lukion, kansalaisopiston sekä seurakunnan kanssa toimii tulevaisuudessa.

Viimeisten 10 vuoden aikana tekemämme yhteisproduktiot ennen mainittujen tahojen kanssa ovat mielestäni tuoneet kuntaan vuosittaisen piristysruiskeen. Ne ovat osoittaneet, että pienen kunnan vahvuus on voimien yhdistäminen.

Toivottavasti ei ole vielä liian myöhäistä tehdä järkeviä päätöksiä.

Antti Äärimaa

DL, mus.maist.

Heinola