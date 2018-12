Vainajat tarvitsevat kylmempää – seuraavaksi Mäntyharjun seurakunnassa olisi korjattava kylmäsäilytystiloja

Kiinteistöjen saneerauksille ei näy loppua Mäntyharjun seurakunnassa, vaikka Mäntyharjun kirkon peruskorjaus on kääntynyt loppusuoralle ja Pertunmaan seurakuntakoti valmistuu muutaman kuukauden kuluttua.

Uusi kirkkovaltuusto saa ensi vuonna päätettäväkseen Mäntyharjun hautausmaan kappelin kylmiötilan sekä laitteiston uusimisen. Samoin Pertunmaalla uusimista odottaa vainajien säilytystilan kylmälaitteisto ja tilan korjaustarpeita tutkitaan.

Nykyiset kylmälaitteet ovat vanhoja ja tehottomia. Varsinkin viime kesän helteissä laitteet olivat kovilla ja niiden korkeasta iästä kertoo osaltaan se, että talvipakkasellakin ne ovat lähes jatkuvasti käynnissä.

Seurakunnan rakennustoimikunnan mielestä Mäntyharjun kappelille olisi laitteita uusittaessa rakennettava laajennusosa 1-kerrokseen. Nyt vainajien säilytystila on kellarikerroksessa maan tasoa alempana ja liikenteellisesti hankala.

Laajennusta on esitetty rakennettavaksi nykyisen ajoväylän kohdalle kappelin päätyyn.

Arkkitehtitoimisto Arkviiriltä on tilattu luonnoksia laajennuksesta.

– Kustannukset selviävät vasta luonnosten perusteella lasketusta kustannusarviosta, sanoo Seppo Kuitunen rakennustoimikunnasta.

Kuitunen on hirvensalmelainen rakennusinsinööri, joka on tarjonnut asiantuntija-apua seurakunnalle rakennuttamistehtävissä.

Vainajien säilytystilan uusiminen on ajankohtaista myös Hirvensalmella. Siellä vainajien säilytystila on alunperin viljamakasiinina käytetty 1800-luvun rakennus, joten rakennuksen muutostöistä on neuvoteltava myös museoviraston kanssa.

Kuitusen mukaan vainajien säilytyskylmiöiden yhteishankinta voisi tuoda kustannusäästöä hankintojen ollessa erillisinä pieniä.

Hirvensalmella suunnitellaan otettavaksi käyttöön moduulimaiset tilaelementit kullekin vainajalle. Moduuleista osan voisi tarvittaessa jäähdyttää alle nollan lämpötilaan.

Pakastamista tarvitaan esimerkiksi tilanteissa, joissa vainaja löydetään niin myöhään, että ruumis on alkanut hajota. Näissä tapauksissa vainajat laitetaan suojapussiin arkutuksen yhteydessä.

– Luulen, että pakastettavia moduuleja haluttaisiin Mäntyharjullekin, Pertunmaan osalta tilanne on vielä avoin, sanoo Kuitunen.

Suomalaisessa, evankelisluterilaisessa hautauskäytännössä vainajia joudutaan säilömään viikkojen ajan, tavallisimmin 2-3 viikkoa, joten säilytystiloissa olisi oltava alle 4-6 asteen lämpötila.

Pakasteversiossa lämpötila voidaan laskea -10-12 asteeseen.