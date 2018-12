Pikkuvarpukansalle esitetty jatkoa – Mäntyharjun viisivuotiaista yhdeksän mukana ensimmäisessä kokeilussa

Mäntyharjun sivistysjohtaja Suvi Pirnes-Toivanen esittää vuoden jatkoaikaa maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilulle.

Pirnes-Toivasen esityksen mukaan varhaiskasvatus olisi maksutonta 20 viikkotuntia vuonna 2014 syntyneille elokuun alusta 2019 heinäkuun 2020 loppuun saakka.

Vuonna 2013 syntyneet ovat saaneet maksutonta varhaiskasvatusta Mäntyharjulla elokuun alusta alkaen.

Kokeilun jatkaminen toisella vuodella antaisi Pirnes-Toivasen mukaan paremmat mahdollisuudet kokeilun arviointiin. Varhaiskasvatus on talousarviossaan varautunut kokeilun jatkamiseen ja avustusta voidaan edelleen hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Kuluneen syksyn ajalta on arvioitu, että viisivuotiaiden varhaiskasvatus tukee siirtymistä esikouluun. Kouluvalmiuksia tukevat itse varhaiskasvatuksen sisältö, toiminta vertaisryhmässä kuin säännöllinen päivä- ja viikkorytmikin.

Perheissä on pidetty päivähoitomaksujen alenemista hyvänä. Lisäksi on pidetty hyvänä mahdollisuutta osallistua perhekahviloihin ja seurakunnan päiväkerhoihin, jos päivähoidon tarvetta on vain 20 tuntia viikossa.

Kokeiluun liittyen on myös havaittu, että haja-asutusalueilla viisivuotiaat voivat jäädä kauas muista viisivuotiaista ja päiväkotiryhmistä, jos perheellä ei ole mahdollisuutta tuoda häntä päiväkotiin.

Lisäksi varhaiskasvatuksen ulkopuolelle jäävät helposti ne perheet, jotka eniten tukea tarvitsisivat.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus arvioi ensi keväänä kokeiluun osallistuvissa kunnissa muun muassa osallistumista maksuttomaan varhaiskasvatukseen sekä sen vaikutusta vanhempien työllistymiseen

Toisen kokeilujakson arvioinnin perusteella on tarkoitus luoda suuntaviivoja kaksivuotiselle esiopetukselle.

Mäntyharjun 53:sta viisivuotiaasta on ollut varhaiskasvatuksessa 51 lasta. Heistä yhdeksän on käyttänyt ainoastaan ilmaiset 20 viikkotuntia, jotka jakautuvat kolmelle arkipäivälle. Lapsista neljä tuli kokonaan uusina varhaiskasvatuksen piirin maksuttomuuden ansiosta.

Kaksi viisivuotiaista ei osallistu lainkaan varhaiskasvatukseen. Heidän vanhempiensa ilmoittamina taustasyinä ovat pitkät kuljetusmatkat, Kelan kotihoidon tuki, kotihoidon arvostaminen sekä se, että huoltajat ovat kotona yrittäjinä.