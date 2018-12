Juhlavuotena soi Kaksi kitaraa – 100-vuotias Koirakiven nuorisoseura juhlii tapahtumilla jo helmikuusta alkaen

Koirakiven nuorisoseura Mäntyharjun ja Pertunmaan rajalta viettää ensi vuonna satavuotisjuhlaa.

Juhlavuoden kesäteatteriesityksenä nähdään Topi Sorsakoskesta kertova musiikkinäytelmä ”Kaksi kitaraa”.

Näytelmässä soi Sorsakosken ja Agents-yhtyeen musiikki ja rautalankameiningistä vastaa Kulman kundit-yhtye. Lavalla nähdään kolmisenkymmentä näyttelijää.

– Kaksi kitaraa on historiallisesti korrekti ja varsin hulvaton musiikkinäytelmä Pekka Tammilehdon tiestä Topi Sorsakoskeksi ja suomalaisen rautalankamusiikin kuninkaaksi, kuvailee ohjaaja Auli Eskola.

Näytelmän käsikirjoittaja Marianne Tikkanenkin on tuttu aikaisemmilta vuosilta. Hänen käsialaansa ovat jo nähdyt näytelmät ”Tähdet, tähdet”, ”Teuvo ja Paperitaivas”, ”Unelma onnesta” sekä ”Kirka – musiikkinäytelmä Hetki lyö”.

Kaksi kitaraa-musiikkinäytelmän ensiesitys on vuoden pääjuhlassa 29. kesäkuuta Koirakiven nuorisotalolla.

Ennen kantaesitystä ohjelmassa on juhlaruokailu, musiikkia, Pekka Relanderin laatima historiikki sekä kunnia- ja ansiomerkkien jakaminen. Juhlapuheen pitää Koirakivessä kasvanut maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Talolla on esillä vanhoja valokuvia sekä Auli Eskolan taidenäyttely ja Jaana Lehtimäen taidelasitöiden näyttely.

Juhlavuoden kevääseen sisältyy lasten oma tapahtuma maaliskuussa, teatteri-improvisaation koulutusta, sekä hiihtokilpailut.

Kesällä ja syksyllä on kesäteatterin lisäksi tarjolla urheilukilpailuja, Vanhan ajan iltamat sekä perinteinen Koirakiven kierros, nyt juhlakierroksena.

Juhlavuosi avataan jo helmikuussa Voimaa ja taitoa maaseudulta-tapahtumalla. 8. helmikuuta pohditaan viihdyttävällä tavalla maaseudun tulevaisuuden mahdollisuuksia, ja samalla seura näyttää mitä osaa ja mitä on saanut aikaan.

Tilaisuudessa paljastetaan 100-vuotistaideteos, joka tulee nuorisotalon ulkoseinälle. Ohjelmassa on paneelikeskustelu, jossa ovat mukana matkailuyrittäjä Saimi Hoyer, vihannestilayrittäjä Tiina Kohonen, Digiosaaja ja projektipäällikkö Marko Torppala, nuorisoseuran puheenjohtaja ja maa- ja metsätalous ministeri Jari Leppä ja moderaattorina Olli Marjalaakso.

Lisäksi luvassa on Kielot–tanssiryhmän esitys, kesäteatterin lauluesityksiä ja juhlapukunäytös.

Tausta raittiustyössä

1902 perustettiin Karankamäen raittiusyhdistys Kaiku IV, vuonna 1919 Karankamäen nuorisoseura.

Näiden toiminta hiipui, kunnes 1926 Karankamäen nuoriseura päätettiin muuttaa Koirakiven seudun nuorisoseuraksi, mistä alkoi toimelias aika.

Seuran ensimmäinen puheenjohtaja oli Toivo Leppä, Jari Lepän isoisä.

Oman talon vihkiäisiä viettiin 1933. Talon kunnossapito on jatkunut näihin päiviin asti.