Lukijalta: Rakas joulupukki

Mäntyharjun kunta on panostanut vahvasti liikuntamahdollisuuksien parantamiseen viimeisten vuosien aikana. Uusimpana investointina ihmisten hyvinvoinnin ja viihtymisen edistämiseksi valmistui kuntaan tekojää, jonka avajaisia vietettiin reilu kuukausi sitten. Vipinää ja vilskettä on riittänyt jäällä joka päivä.

Seuraavana on vuorossa Liikuntahalli Kisalan perusparannus ja laajennus. Toivomme joululahjaksi mäntyharjulaisille päättäjille rohkeutta toteuttaa vuosikymmeniä esillä ollut ja kuntalaisten yksi toivotuimmista investoinneista: uimahalli.

Vesi elementtinä mahdollistaa liikunnan harrastamisen ikään ja kuntoon katsomatta. Väestön ikääntyessä tarve erilaisia vesiliikuntapalveluita kohtaan kasvaa voimakkaasti.

Riittävän kokoinen uima-allasosasto mahdollistaisi niin ikääntyvän väestön kuin muidenkin kohderyhmien monipuolisen liikkumisen, mikä vähentäisi merkittävästi tulevaisuuden sairaudenhoitokuluja.

Lasten ja nuorten sekä aikuisten parissa uinti on tutkitusti yksi harrastetuimmista lajeista. Lisäksi liikuntatutkimuksen mukaan potentiaalisia harrastajia on ylivoimaisesti eniten, vain tilan puute rajoittaa ihmisten mahdollisuutta vesiliikunnan harrastamiseen. Myös terveysliikkujien toivelistalla uinti on suosituin laji.

Sopivan kokoisen uima-allasoston rakentaminen liikuntahalli Kisalan peruskorjauksen yhteydessä on mitä suurimmissa määrin kunnan strategian mukainen valinta, jonka tavoitteena on hyvinvoiva kuntalainen ja vetovoimainen Mäntyharju.

Mäntyharju Seura kannustaa mäntyharjulaisia päättäjiä viisauteen ja rohkeuteen kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi uima-allasosaston rakentamisella Kisalan yhteyteen.

Hyvää Joulua,

Toni Maczulskij

Mäntyharju-Seura puheenjohtaja ja Mäntyharju-Seuran johtokunta