MäVin joukkueet Vaajakosken Lumossa – Kielot ja Kaunokit hopealle

Mäntyharjun Virkistyksen Voimistelu- ja tanssijaoston tanssin ja tanssillisen voimistelun kilparyhmät Cucumber, Kaunokit, Kielot, Leinikit, Lehdokit sekä Vanamot osallistuivat viime sunnuntaina alueelliseen voimistelun ja tanssin Lumo-kilpailuun Vaajakoskella.

Kaikki joukkueet tekivät kilpailussa loistavat suoritukset ja päivä oli MäVin osalta onnistunut.

Parhaiten MäVin joukkueista menestyi yhdistelmäjoukkue Kielot ja Kaunokit, joka osallistui 16-19 -vuotiaiden tanssisarjaan Noora Lamposen ohjelmalla Viimeiseen tiimaan.

Joukkue ylsi suorituksellaan sijalle 2/8 ja sai kaulaansa hopeamitalit. Kilpailun tuomarit kehuivat muun muassa joukkueen vahvaa ilmaisua ja vartalon käyttöä sekä koreografian monipuolisuutta, liikekielen omaperäisyyttä ja teeman välittymistä.

Vanamot ja Leinikit osallistuivat Vaajakoskella pienyhmien Gym For Life -sarjaan. Gym For Life -sarjoissa arvioidaan ohjelman viihdyttävyyttä, omaperäisyyttä, tekniikkaa sekä yleisvaikutelmaa. Joukkueet jaotellaan kulta-, hopea-, ja pronssikategorioihin.

Sarjaan osallistui 36 joukkuetta, ja molemmat MäVin joukkueet sijoittuivat upeasti hopeakategoriaan. Sekä 11-12 -vuotiaiden Vanamoiden ohjelma Do you wanna build a snowman? että yli 20-vuotiaiden Leinikkien ohjelma Minä ja mun pää olivat Noora Lamposen suunnittelemia tanssillisen voimistelun ohjelmia.

Lehdokit ja Cucumber osallistuivat 12-15 -vuotiaiden tanssisarjaan – Lehdokit Saana Lyömiön ohjelmalla Frozen ja Cucumber Noora Lamposen ohjelmalla Hypnoosi.

Lumo-tapahtumien tanssisarjoissa arvioitavat osa-alueet ovat suoritus, koreografia ja ilmaisu. Cucumber ja Lehdokit saivat tasan saman määrän pisteitä ja jakoivat näin sarjansa viidennen sijan. Sarjaan osallistui yhteensä huimat 17 joukkuetta.

Suomen Voimisteluliiton Lumo-tapahtumat ovat kilpailuja, joihin kuuluvat tanssin kilpasarjat sekä voimistelulle ja tanssille tarkoitetut Gym for Life -sarjat. Alueellisia Lumo-kilpailuja järjestetään pitkin kautta, ja kausi huipentuu keväisin valtakunnalliseen Lumo-finaaliin.