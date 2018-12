Pääkirjoitus: Kisalaa veivataan vielä

Taustalla on Kisalan suunnitelmien hinnan paisuminen pullataikinan lailla. Hintalappu on vaihtunut uuteen kuluvan vuoden aikana useampaan kertaan. Alun perin nykyistä Kisalaa oli tarkoitus ainoastaan laajentaa ja peruskorjata noin 3,5 miljoonalla eurolla. Nyt viereen on nousemassa uudisrakennus, joka nosti kustannusarviota ensin miljoonalla eurolla. Tuoreimman suunnitelman mukaan uudisrakennus ja peruskorjaus maksaisi 6,4 miljoonaa euroa. Sen kunnanhallitus kuitenkin palautti uuteen valmisteluun juuri korkean hinnan vuoksi.

Mäntyharjun virka- ja luottamushenkilöistö koostuva ryhmä suuntaa perjantaina säästöt silmissään vierailumatkalle Pälkäneelle. Toiveissa on löytää matkalta vinkkejä Kisalan liikuntahallin laajennuksen ja peruskorjauksen hintalapun pienentämiseksi. Lähtökohta on sinänsä oikea: kun kulut uhkaavat kasvaa liian suuriksi, säästötapoja on yritettävä etsiä.

