Työttömien määrä väheni – Pertunmaan työttömyysprosentti enää 8,5

Mäntyharjun ja Pertunmaan työttömien määrä on laskenut vuoden takaisesta. Myös avoimien työpaikkojen määrä on lisääntynyt.

Mäntyharjussa oli viime vuoden marraskuussa 233 työtöntä, kun tämän vuoden määrä on 218. Toisaalta Mäntyharju on samaan aikaan tehnyt muuttotappiota. Työttömien määrän lasku ei välttämättä kerrokaan työpaikan löytymisestä, vaan saattaa johtua esimerkiksi muuttamisesta.

Työttömien osuus Mäntyharjun työvoimasta on 8,9 prosenttia. Se on Etelä-Savon keskitasoa. Pertunmaa laittaa aavistuksen paremmaksi, sillä sen työvoimasta vain 8,5 prosenttia on työttömiä.

Pertunmaalla oli vuosi sitten marraskuussa työttömiä 73 ja tänä vuonna enää 61.

Avoimia työpaikkoja on vuoden takaiseen verrattuna enemmän molemmilla paikkakunnilla. Mäntyharjussa oli viime vuoden lopulla auki 12 paikkaa, tänä vuonna jopa yhdeksän enemmän. Pertunmaalla on niin ikään kourallinen paikkoja avoinna.

Koko Etelä-Savossa työttömien määrä laski lähes 1 300:lla vuoden aikana.