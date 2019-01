Mielensäpahoittaja Kinon katsotuin – kärkikaksikossa kotimaiset elokuvat

Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja keräsi eniten yleisöä Mäntyharjun Kinoon viime vuonna, yhteensä 925 katsojaa. Tiina Lymin ohjaama elokuva perustuu Tuomas Kyrön samannimiseen romaaniin vuodelta 2014. Elokuvan ovat käsikirjoittaneet Tiina Lymi, Tuomas Kyrö ja Juha Lehtola. Toiseksi eniten katsojia, 657, sai Markku Pölösen ohjaama Oma maa, jonka käsikirjoitti Pölösen kanssa Antti Heikkinen. Kolmannelle sijalle ylsi 574 katsojallaan elokuvamusikaali Mamma Mia! Here We Go Again. Kymmenen katsotuimman joukkoon mahtuivat myös elokuvat Olavi Virta, Puluboin ja Ponin leffa, BlacKkKlansman, Ihmeperhe 3D, Ailo Pienen Poron Suuri Seikkailu, Varasto 2, Herrasmiesten huulilla sekä Kaikki oikein. Joulukuu 2018 oli mittaushistorian suosituin kuukausi Kinossa. Joulukuun loppupuolella hyppäsi vuoden kymmenen katsotuimman listalle esimerkiksi elokuva Ailo-porosta, jonka näki 217 ihmistä. Kinon katsomossa oli viime vuonna 9 666 elokuvan ystävää. Lukema on neljättä vuotta peräkkäin lähellä kymmentä tuhatta. Suomen Filmikamarin tilastojen mukaan Suomessa käytiin elokuvissa viime vuonna yli 8 miljoonaa kertaa. Elokuvakäynneistä yli 22 prosenttia kohdistui kotimaiseen elokuvaan.

