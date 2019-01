Vammaisjärjestöjen härkin auttavalle pariskunnalle – museoauto vei vanhuksia kesäretkille

Mäntyharjun vammaisjärjestöt luovuttivat vuoden 2018 härkimen yhteisesti pariskunnalle, Eija Salokatveelle ja Olli Summaselle.

Härkimen luovutus oli 35. kerta, sillä traditio on alkanut jo vuonna 1984, jolloin saajana oli paikallinen Lions Club.

Nyt härkimen saanut pariskunta on muutama vuosi sitten muuttanut Mäntyharjuun, mutta heti löytänyt tien vanhusten ja vammaisten auttamiseen. Olli on osallistunut vanhusten ulkoiluttamiseen ja muun muassa paistanut muikkuja Mäntypuiston asukkaille. Pariskunta on yhdessä osallistunut vanhojen autojen omistajien kanssa kesäretkelle vieden vanhuksia Miekankosken kahvilaan kahville ja kahvileivälle.

Eija taas on jo tutuksi tullut vierailija ja lehtien lukija Mäntypuistossa, sekä löytänyt tiensä myös Lehtolaan, missä lämmin vastaanotto on vienyt mukanaan.

Myös kehitysvammaisten kerhoillat seurakuntakeskuksessa ovat saaneet Eijasta kahvinkeittäjän, ja hän on toiminut tarvittaessa saattajana vaikkapa hammaslääkäriin.

Mäntyharjun vammaisjärjestöt ovat päättäneet jakaa vuosittain yhteiseltä tililtään yhdestä kahteen 100 euron stipendiä.

Stipendin saajina ovat yläasteelta Mäntyharjun yhtenäiskoulusta valmistuvat 1-2 oppilasta, jotka ovat osoittaneet olevansa empaattisia, toisen ihmisen huomioon ottavia ja auttavaisia nuoria. Koulutodistuksen arvosanat eivät vaikuta valintaan.

Keväisin tiedustellaan yhtenäiskoulun rehtorilta, ketä hän ja opettajakunta suosittelee vammaisjärjestöjen stipendin saajiksi ja se jaetaan koulun lukuvuoden päätöstilaisuudessa.

Stipendin lahjoittajina ovat Mäntyharjun vammaisjärjestöt yhdessä. Järjestöjen yleinen kokous valitsi Leena Hellberg-Tiilikaisen ja Leena Pekkasen toistaiseksi hoitamaan sekä vammaisjärjestöjen yhteistä tiliä että sen käyttöä. Leena Hellberg-Tiilikaisen mukaan vammaisjärjestöjen yhteisellä tilillä on tällä hetkellä varoja stipendien jakamiseksi ainakin kymmenen vuoden ajalle.