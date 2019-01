Käräjäoikeus tuomitsi kaksi miestä ehdolliseen vankeusrangaistukseen Mäntyharjun kesäkuisesta ryöstöstä, syyttäjä vaati kovempaa tuomiota törkeästä ryöstöstä

Sen sijaan miehet tuomittiin törkeästä vapaudenriistosta. He pakottivat uhrin kanssaan läheiselle lammelle uhkaillen esimerkiksi junarataan sitomisella. Matkan aikana häntä on pahoinpidelty ja loppujen lopuksi hänet on riisutettu keskelle metsää. Vaatteet ja miehen puhelimen tuomitut ovat vieneet mukanaan ja jättäneet hänet yksin. Törkeän vapaudenryöstöstä tekee käytetyn väkivallan huomattava määrä. Vaikka useat potkut kohdistuivat uhrin pään seudulle, totesi käräjäoikeus, ettei rikos täytä törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkistöä. Törkeästä pahoinpitelystä olisi pitänyt aiheutua uhrille hengenvaarallinen tila tai vaikea ruumiinvamma tai se olisi pitänyt tehdä erityisen julmalla tavalla. Sen sijaan tuomitut syyllistyivät pahoinpitelyyn. Kolmas mies ei osallistunut pahoinpitelyyn tai ryöstöön, sillä hänet soitettiin paikalle myöhemmin. Omien sanojensa mukaan mies seurasi passiivisena muiden tuomittujen mukana, sillä hän pelkäsi itsensä puolesta. Käräjäoikeudessa ei pystytty todistamaan, että kolmas mies olisi aktiivisesti osallistunut esimerkiksi uhkailuun. Sen sijaan käräjäoikeus katsoi aiheelliseksi, että miehen olisi pitänyt hankkia uhrille apua, kun seurue on hajonnut. Kolmas tuomittu ei kuitenkaan tehnyt niin ja hänet tuomittiin pelastustoimen laiminlyönnistä päiväsakkoihin. Tuomiot eivät ole lainvoimaisia.

