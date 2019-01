Näyttely avautui kunnantalolla – kotien vanhat tekstiilit nyt Pertunmaalla

Näyttely kotien vanhoista tekstiileistä on avautunut Pertunmaan kunnantalolla.

Salla Wahlmanin tutkimukseen ja keruutyöhön perustuva näyttely oli joulukuun ajan Mäntyharjun kirjastolla. Wahlman on asettanut vuosikymmenittäin 1890-luvulta1980-luvulle saakka esille joitakin tekstiilejä, osan tallenteista, kuvista ja tarinoista, esimerkiksi työskentelystä ruhtinasperheen palveluksessa, kestikievaritoiminnasta ja osallistumisesta kylällä järjestettyyn kutomakouluun 1940-luvulla.

Tekstiilimuotoilija ja tekstiilityön opettaja Wahlman on tallentanut yli 300 tekstiilimallia yhteensä 36 eri taloudesta valokuvin, värikopiotulostein, skannaamalla tietokoneelle ja haastattelemalla.

– Jokaiselle taloudelle olen koonnut omakohtaisen aineiston, joka on mahdollista saada perheen omaan käyttöön. Kaikkiin tallenteisiin liittyvät tiedot kyseisestä tekstiilistä, kuten omistajasta, kuka sen on valmistanut, milloin ja missä, tekniikasta, materiaaleista. Ohjekin on lisätty, jos sellainen on löytynyt.

