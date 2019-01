Kunnanjohtaja vielä vaitonainen – Rinnehovista neuvotellaan lähiviikkoina

Neuvottelut Pertunmaan Rinnehovin myymisestä Esperi Carelle alkanevat jo tammikuussa, viimeistään helmikuussa, uskoo Pertunmaan kunnanjohtaja Juha Torniainen. Hinnan tai muiden kohtien osalta Torniainen ei halua avata Esperi Caren jättämää tarjousta. Aloite kiinteistökauppaan tuli Esperi Carelta joulukuussa. Kunnanhallitus hyväksyi neuvottelutarjouksen siten, että mukaan kutsutaan myös Essoten edustaja. Esperi Care on ilmoittanut haluavansa purkaa nykyisen kiinteistön. Tilalle se rakennuttaisi uuden hoivakodin, joka ”täyttäisi tulevaisuuden asumiskriteerit”. Torniaisella ei ole tarkkaa käsitystä Rinnehovin kiinteistön kunnosta. – Onhan siellä tehty pientä fiksausta vuosittain. En tiedä sitten, kuinka käytännöllisiä niin pienet huoneet ovat. Onhan se hyvä tavoite, jos he (Esperi Care) lupaavat laadukkaita palveluja. Vuonna 1984 valmistuneessa Rinnehovin tehostetun palveluasumisen yksikössä on 28 asukaspaikkaa ja neljä jaksohoitopaikkaa.

