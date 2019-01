Teräsjää aikaisempaa ohuempaa – sohjo jäätynee nyt kohvajääksi

Teräsjäätä on Mikkelin seudun vesistöissä vähemmän kuin tammikuussa vuosi sitten. Etelä-Savon ely-keskuksen mittausten mukaan esimerkiksi Mäntyharjun Korpijärvellä teräsjää on 14 senttiä ohuempaa kuin on tammikuun keskiarvo. Teräsjään kokonaispaksuus Korpijärven Tommolassa oli kahdeksan senttiä. Paksuin teräsjääkerros, 24 senttiä, oli Peruvedellä Pertunmaan Lihavanpäässä. Pyhävedellä Mäntyharjun kirkonkylällä teräsjäätä oli 19 senttiä, mikä on kuusi senttiä keskiarvoa vähemmän. Ely-keskus mittasi jäitä tammikuun toisella viikolla viidessä mittauspisteessä. Kaikissa oli teräsjään päällä sohjokerros, joka seuraavien pakkasten aikana voi muuttua heikommin kantavaksi kohvajääksi. Ely-keskuksen mukaan jäänpaksuuden erot vesistön eri osissa ovat edelleen suuria, ja siksi jäillä liikkujien tulee olla varovaisia. Vaikka rannalla jäätä on jo paikoin tukevasti, voi etenkin suurempien järvien selkävesillä jää olla vielä heikkoa. Ilmoitetut jäänpaksuudet kertovat vain yhden tutkimuskohteen tuloksen, eivätkä ne kerro selkävesien tai virtauspaikkojen jäätilanteesta.

