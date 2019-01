Virkistys palkittiin vuoden seurakisajärjestäjänä – ”Lajiyhteistyö toimii paikkakunnalla erittäin hyvin”

Suomen Urheiluliitto on palkinnut Mäntyharjun Virkistyksen vuoden seurakisajärjestäjänä. Tunnustus tuli seuran ansiokkaasta työstä paitsi seurakisojen järjestelyissä, myös hyvästä lajien välisestä yhteistyöstä.

– Mäntyharjussa on erittäin aktiivista toimintaa ja lajeja harrastetaan laidasta laitaan. Paikkakunnan lajiyhteistyö toimii erittäin hyvin, Suomen Urheiluliiton itäisen alueen päällikkö Ilpo Koponen kiittelee ja perustelee seuran saamaa tunnustusta.

Mäntyharjussa on järjestetty 150 muun paikkakunnan tapaan varustamoyhtiö Silja Linen sponsoroimia seurakisoja. Erityisesti lapsille ja nuorille suunnatuissa kisoissa on päässyt kokeilemaan matalalla kynnyksellä eri yleisurheilulajeja. Kisoissa sarjoja on ollut lapsista aina ikäihmisiin saakka.

Koponen muistuttaa, että Mäntyharjun erityispiirteenä seurakisoissa on kesäasukkaiden suuri määrä.

– Teillä on siellä paljon kesälomalaisia ja mökkiläisiä, mikä on erittäin hieno juttu. Seurakisojen ideologia on, ettei siellä tuijoteta liikaa senttejä ja sekunteja. Tarkoitus on, ettei kilpailu tule kenellekään liian kovaksi paineeksi, vaan suorituksia peilataan omaan onnistumiseen.

Koposen mukaan seurakisat toimivat parhaimmillaan eräänlaisena ”sisäänheittotuotteena” lajien seuravalmennukseen. Kisojen ideana on, että lajeista saa kisoissa niin sanotun ensipuraisun.

– Esimerkiksi moukaria ei kannata lähteä heittämään heti oikealla välineellä. Ensin laitetaan pallo pussiin ja otetaan sitä kautta tuntumaa lajiin.

Koponen näkee Etelä-Savon yleisurheilun tulevaisuuden melko valoisana. Isot kaupungit dominoivat kenttiä, mutta pienemmilläkin paikkakunnilla tehdään hyvää työtä.

– Mikkeli ja erityisesti Savonlinna on edellä. Pienemmissä seuroissa erot ovat sitä vastoin suuria. Joissakin pienemmissä paikkakunnissa olosuhteet ovat hyvät, kuten vaikkapa Mäntyharjussa tai Hirvensalmella. Joroisissa viime vuosina on tehty puolestaan huimaa nousua, Koponen kertoo.

Koposen näkemyksen mukaan lajien välistä yhteistyötä tulee tulevaisuudessa entisestään syventää. Esimerkiksi yleisurheilu on erinomainen kesäharjoittelun muoto myös joukkueurheilijoille, Mäntyharjun tapauksessa salibandyn pelaajille.

– Omalla kotipaikkakunnallani jääkiekkoseura hyödyntää yleisurheiluosaamista kesäharjoittelussa. Hyvä tapa joukkueurheilijoille voisi olla esimerkiksi se, että oman joukkueen kanssa ilmoittaudutaan vaikkapa viestijuoksuun ja laitetaan sitä kautta omaa juoksemista parempaan kuntoon, Koponen vinkkaa.