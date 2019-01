Ylimääräistä karsitaan: Kisalan katsomo kapenee

Mäntyharjun urheiluhalli Kisalan laajennusosan suunnittelu etenee uusittujen rakennuspiirustusten pohjalta. Kunnanhallituksen vaatimuksen mukaisesti rakentamiseen on haettu edullisempia vaihtoehtoja, mutta toistaiseksi ei ole esitettävissä uusia summia.

– Kaikki ylimääräinen on karsittu pois siten, ettei sillä ole kuitenkaan käyttäjille vaikutusta, luonnehtii kenttämestari Juhani Lyytikäinen.

Konkreettisena esimerkkinä hän mainitsee katsomotilan, joka on kaventunut yhdellä tuolirivllä. Katsomopaikat ovat siten vähentyneet noin 60:llä. Vastaavasti juoksuratoja olis nyt tulossa kaksi yhden sijasta. Itse salin kokoon ei olla puututtu piirustuksissa, joihin sivistyslautakunta tutustuu ensi viikolla ja tekninen lautakunta myöhemmin tammikuussa.

Kunnanhallitus palautti laajennusosan rakentamisen valmisteltavaksi joulukuussa, jolloin kustannukset näyttivät nousseen yli kuuden miljoonan. Enimmäissummaksi kunnanhallitus on antanut 5,3 miljoonaa.

Ohjausryhmä on hakenut ideoita tutustumalla useisiin liikuntahalleihin. Viimeksi käytiin Pälkäneellä joulukuussa.

Kiinteistöpäällikkö Jouni Huusarin mukaan matkalta jäi evääksi pieniä, hyödyllisiä detaljeja rakenneratkaisuihin. Lyytikäisen mielestä taas Mäntyharjun ja Pälkäneen halleja on vaikea verrata kuntien ollessa erilaisia.

– Siellä pelataan koripalloa SM-tasolla, joten heillä toinen sali on varattu kokonaan koripallolle.

Lyytikäisen mukaan lopulliset hinnat selviävät vasta urakkalaskennassa ja niihin vaikuttaa myös muun muassa rakentamisen laajempi suhdannetilanne.

– Pyöritellään nyt vielä lisää säästöjen hakemiseksi, mutta kukaan ei vielä pysty tarkkaan sanomaan, mistä niitä löytyy, sanoo Lyytikäinen.