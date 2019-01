Mäntyharju yrittää taklata työvoimapulaa – luvassa yritysvierailuja ja käyntejä oppilaitoksissa

Mäntyharjun elinkeinoyhtiö Mäsek ja paikalliset yritykset ovat aloittaneet kampanjan paikkakuntaa vaivaavan työvoimapulan taltuttamiseksi. Kampanjan tarkoituksena on saattaa yhteen paikkakunnan yrityksiä, naapurikaupunkien oppilaitoksia ja työvoimaviranomaisia, kertoo Mäsekin yritysasiamies Raili Pallonen.

– Lähikuukausien aikana Mikkelin te-toimiston edustajat tutustuvat isoimpiin yrityksiimme paikan päällä. Myös omat yrityksemme jalkautuvat kaupunkien oppilaitoksiin opiskelijoita ja opettajia tapaamaan, Pallonen kertoo.

Ensimmäinen yritystapaaminen on luvassa Mäntyharjussa parin viikon kuluttua. Yritysvierailuja on luvassa ainakin Woikoskelle, Suutarinen yhtiöille ja Exel Compositesille. Pienempiäkin halukkaita yrityksiä otetaan niiden halutessa mukaan.

Pallosen toiveissa on, yritysten kouluvierailuja tehtäisiin useamman saman alan yrityksen voimin. Niitä on tarkoitus tehdä Mikkelin lisäksi myös Kouvolaan.

– Osa yrityksistämme tekee aktiivista yhteistyötä oppilaitosten kanssa, mutta joillekin se on uutta. Kouvolan suunnassa on paljon mahdollisuuksia, sillä siellä on Mikkeliäkin laajempi koulutustarjonta.

Pallosen mukaan idea kampanjasta työvoimapulan taltuttamiseksi lähti yrityksistä itsestään. Mäsekin tekemään kyselyyn vastasi viime vuoden lopulla parikymmentä paikallista yritystä. Kyselyn mukaan useat yritykset kärsivät tekijäpulasta jo nyt.

Kyselyn mukaan mikään yrityksistä ei arvioinut vähentävänsä lähivuosina väkeä, vaan päinvastoin. Puolet yrityksitä uskoi työntekijämäärän pysyvän ennallaan ja puolet uskoi puolestaan palkkaavan lisää työntekijöitä, jos osaavia tekijöitä on vain saatavilla.

– Tekemistä tilanteen parantamiseksi pitää tehdä eri puolilla ja monilla eri tavoilla.Tarkoituksena on myös koota yrityksille tietopakettia eri oppilaitosten tarjoamista mahdollisuuksista ja yhteyshenkilöistä.

Pallosen mukaan taikatemppuja tilanteen muuttamiseksi ei ole olemassa, vaan työtä on tehtävä laajalla rintamalla.

– Verkkoja pitää heittää vesille laajalla rintamalla. Itsestään kannattaa pitää pientä älämölä ja muistaa kehuakin välillä. Pienilläkin rahallisilla satsauksilla voi saada hyviä asioita aikaan, Pallonen uskoo.