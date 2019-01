Näin Tapio Montosen mainitsemat poliitikot vastasivat syytöksiin: ”Puolustan demokratiaa”

Montosen mukaan joidenkin valtuutettujen syytökset jääviydestä ja ilkeämielinen keskustelu oli osaltaan jouduttamassa hänen päätöstään irtisanoutua. – Raja oli siinä, että nämä syytökset menivät henkilökohtaisuuksiin. Tässä on menty minuun persoonana ja siitä on kärsinyt myös minun lähipiiri. Se on faktinen totuus, Montonen päättää.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.