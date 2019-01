Mäntyharjun asemalle rahaa – saneeraukseen kuolinpesän omaisuutta

Mäntyharjun asemarakennuksen saneeraamiseksi on saatu varoja kuolinpesän omaisuudesta.

Kunta on saanut haltuunsa edesmenneeltä mäntyharjulaiselta kiinteistön, käteistä ja osakkeita. Näiden yhteisarvo on noin 120 000 euroa. Kiinteistön kunnosta ei ole vielä tarkkaa tietoa.

Kunta on ilmoittanut Valtiokonttorille aikovansa käyttää varoja yhteisöllisen tilan rakentamiseen rautatieasemalle. Tilassa voitaisiin järjestää muun muassa näyttelyjä.

Mäsek Oy ja kunnan tekninen toimi laativat suunnitelman rautatieaseman tulevasta käytöstä ja saneeraustarpeesta. Omaisuuden käyttäminen edellyttää vielä kunnanvaltuuston päätöstä ja saneerauksen talousarviokäsittelyä.

Aseman sisätilojen saneerauksen summittainen kustannusarvio on noin 400 000 euroa. Suunnitelmaa työlle ei vielä ole.

– Tänä keväänä asemalla ei vielä tapahdu mitään, mutta nyt meillä on valmiina määrärahaa otettavaksi esille sitten kun suunnitelma on valmis, luonnehtii hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen.

Valtiokonttori ilmoitti viime kesänä kunnalle mahdollisuudesta hakea perillisittä kuolleen henkilön omaisuutta.

Omaisuutta haettaessa oli esitettävä käyttökohdetta varoille. Valtiokonttori edellytti yleisluontoista, sosiaalista tai kulttuuriin liittyvää kohdetta, mutta omaisuuden luovuttamiseen ei liittynyt tarveharkintaa.