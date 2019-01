Jäälle noussut vesi estää jääreittien avaamisen – Mäntyharjussa pääsee kuitenkin liikkumaan suksilla, pyörällä ja jalkaisin

Mäntyharjun lumilla pääsee liikkumaan nyt useilla kulkupeleillä. Kenttämestari Juhani Lyytikäinen kertoo, että hiihtobaanoja on auki jo useamman kymmenen kilometrin matkalta niin perinteisen kuin vapaan tyylin hiihtäjille. Yleisurheilukentän kulmalla on ruksuttanut vuodenvaihteesta lähtien kävijälaskuri. Sen ohi oltiin sivakoitu tämän viikon alkuun mennessä Lyytikäisen mukaan reilut 6000 kertaa. – Kaiken kaikkiaan ensilumen ladun avaamisen jälkeen kulkukertoja on ollut noin 10 000.

