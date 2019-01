Katujen lumille etsitään paikkaa – Mäntyharjulta puuttuu lumenkaatopaikka

Keskitalven runsaat lumisateet ovat nostaneet Mäntyharjun taajaman kinokset näköesteiksi, joista voi olla vaaraa liikenteessä.

Tänä talvena lumenkaatopaikalle saattaa tulla tarvetta, mutta Mäntyharjulla ei ole kaatopaikan sulkeuduttua enää virallista maan- tai lumenkaatopaikkaa.

Kunnossapitotyönjohtaja Sini Kauppinen toivoo asiaan korjausta.

– Pidän hyvin tarpeellisena lumenkaatopaikkaa, jossa olisi sulamisvesien hallintakin kunnossa. Tämä on jäänyt muiden asioiden tieltä ja ehkä ratkaisu saadaan uuden teknisen johtajan aloittaessa.

Ympäristölainsäädännössä lumi ei ole jätettä, joten lumenkaatopaikka ei edellytä ympäristölupaa, mutta lumenkaatopaikkaa koskee roskaamiskielto ja pohjaveden pilaamiskielto.

Kauppisen mielestä Mäntyharjulla on kaupunkeja parempi tilanne, koska lumi on puhtaampaa. Väljästi rakennetussa taajamassa on myös enemmän tilaa lumelle, esimerkiksi viherkaistoilla, joten lumenkaatopaikalle ei joka vuosi ole tarvetta.

Mäntyharjun kunnan toimesta aurataan alemman tieverkoston lisäksi muun muassa tori. Torin kasaa pienennetään siirtämällä lunta Sillankorvan liikekiinteistön taakse.

Kunnalla on työhön omien työntekijöiden lisäksi kaksi aliurakoitsijaa.

– Auraamista on ollut koko ajan ja seuraava pakkasjaksoa käytetään lumikasojen tuuppimiseen, kertoo Kauppinen.

Ely-keskuksen vastuulla ovat Varpasentien ja Mäntyharjuntien auraukset. Ely-keskus on asettanut kahden sentin lumirajan töiden aloittamiselle, sorateillä raja on korkeampi.

– Auraamaan ruvetaan, kun käsky tulee ja valtion teistä aloitetaan, kertoo Kuljetus Paasonen Ky:n urakoitsija Keijo Paasonen.

Hänen mukaansa risteysalueita puhdistetaan ensi viikolla.

– Pitää selvittää, minne lunta voisi viedä. Mäkelänlenkille on viety kunnan pellolle, mutta sekin täyttyy äkkiä, kun sinne vievät muutkin.