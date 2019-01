Keskustaan uusi liike – Design-valaisimia Mäntyharjussa valmistava Visapaja avaa esittely- ja myyntitilan

Keskustaan tulee uusi liike, kun Visapaja avaa esittely- ja myyntitilan Liikekeskuksen kiinteistöön.

Esko Saarisen yritys tekee design-valaisimia ja muita sisustustuotteita. Vaikka yritys on ollut pystyssä jo toistakymmentä vuotta, puisia lamppujaan Saarinen alkoi tehdä vasta noin kuusi vuotta sitten.

Tällä hetkellä ne ovat hänen ykköstuotteitaan. Valaisimille on muun muassa myönnetty Design From Finland -merkin käyttöoikeus ainutlaatuisen, suomalaisen muotoilunsa vuoksi.

Aiemmin Saarinen kiersi runsaasti erilaisilla messuilla ja verkkokauppa hoiti loput. Verkkokauppa käy edelleen, mutta messukäynnit ovat harventuneet.

– Joskus kävin jopa 20 messuilla vuoden aikana, mutta viime vuonna kävin vain kaksilla eri messuilla. Paljon tulee kyselyitä siitä, missä tuotteita pääsisi näkemään, Saarinen kertoo.

Helsingissä Saarisella on jo vastaavanlainen esittely- ja myyntipaikka, mutta tilausta on myös Mäntyharjun liiketilalle. Erityisesti kesäasukkailta tulee paljon kyselyjä.

Ennen Saarisen tuotteita oli esillä Taitoshopin tiloissa. Samoissa tiloissa, joihin Saarisen oma liike nyt tulee.

Liiketila seisoi ennen Saarista vuoden tyhjillään. Taitoshop ehti olla tiloissa yli kymmenen vuotta, mutta sen lopetettua uutta vuokralaista oli vaikeaa löytää. Kiinteistönomistaja Raimo Niklander toteaa liiketilan olleen yksinkertaisesti liian suuri.

– Aiemmin neuvottelut ovat kariutuneet aina liian isoon kokoon, sillä monelle yrittäjälle ihanteellinen koko olisi 50–70 neliötä Mäntyharjun kaltaisessa paikassa. Tämä on kuitenkin yhdellä keskustan parhaista paikoista, kahviloiden ja kauppojen keskellä, Niklander sanoo.

Niklander tiesi Saarisen tarpeesta ja päätti alkuvuodesta puolittaa omistamansa liiketilan. Aiemmin reilusti yli 150 neliöinen liiketila muuntautuu nyt 75 ja 60,5 neliön liiketiloiksi.

Liiketiloista pienempi on vielä ilman yrittäjää, mutta Niklander uskoo vuokralaisen etsimisen olevan nyt huomattavasti helpompaa. Remonttikaan ei ole Niklanderin mukaan liian työläs tai kallis, ottaen huomioon, että tiloista toiseen on heti vuokralainen.

– Loppujen lopuksi tässä selviää aika vähällä. Eihän tämä tarvitse kuin kevytrakenteisia väliseiniä. Toki niiden pitää olla hyvin äänieristettyjä, mutta remontissa kestää todennäköisesti vain vajaa kuukausi.

Remontti valmistuu viimeistään maaliskuun alussa. Saarinen aikoo avata ovensa mahdollisimman nopeasti.

Vaikka painopiste on kesäasukkaissa ja ohikulkijoissa, pitää liike ovensa auki ympäri vuoden.

– Toki liike ei voi olla joka päivä koko päivää auki, mutta tarpeen mukaan. Sopimalla liikkeen ovet saa kyllä auki, Saarinen toteaa.

Saarinen suunnittelee myyvänsä tilassa lisäksi koe- ja näytekappaleita. Tällöin niitä saa halvemmalla. Joukossa on myös täysin uniikkeja tuotteita.

– En ole tällaista outlet-myyntiä ikinä missään tehnytkään, tässä on nyt hyvä paikka sillekin. Vuosien mittaan noita koekappaleita on kuitenkin jonkin verran kertynyt, saa vähän omia varastoja tyhjäksi.