Notkeasti yli rajojen – Pienten kuntien työkkäri tekee tulosta Pertunmaalla

Kuntarajojen ylittäminen on toimiva ratkaisu tarjottaessa työttömille tärkeitä lähipalveluja. Tämä on todettu Pienten kuntien työkkäri-hankkeessa, jossa Pertunmaa on mukana yhdessä Sysmän, Hartolan ja Joutsan kanssa.

Poikkeuksellista on, että kuntarajojen lisäksi kehittämishankkeessa on ylitetty myös maakuntien rajoja ja te-toimistojen aluerajoja.

Kunnista Pertunmaalla on elokuun 2017 jälkeen henkilökohtaisesti tavattu 25 työtöntä. Heistä kuusi on työllistynyt.

– Lähipalvelusta on tullut hyvää palautetta, tarvetta sille on selkeästi, sanoo yritysasiamies Kati Pajunen.

Rajojen ohella on rikottu mielikuvia. Motivoitunut asenne ja sitoutuminen ovat työmarkkinoille pyrittäessä tärkeämpiä kuin oikea koulutus ja nuori ikä.

– Työttömyyden pitkittyessä katoaa monesti usko itseen. Uskotaan, ettei tämän ikäistä kukaan ota, kertoo tapaamisista työhönvalmentaja Sirpa Hallman, ja muistuttaa, että iäkkäin työllistynyt oli yli 60-vuotias.

Tapaamisissa on jokaisella asiakkaalle rakennettu yksilöllinen jatkopolku, joka voi alkaa vaikkapa maksuttomasta terveystarkastuksesta tai avusta sähköiseen asiointiin.

Asiakkaiden lisäksi Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa on lähestytty yrityksiä. Niille rekrytointi on usein ylimääräinen ponnistus, jolle ei jää aikaa.

– Yritykset eivät välttämättä haluaa laittaa paikkoja auki yleiseen hakuun. Me pystymme osoittamaan heille oikeanlaisen ihmisen. Voimme auttaa yrityksiä myös muun muassa palkkatukiasioissa, jonka byrokratiaa ei juuri tunneta, sanoo Kati Pajunen.

Hankkeessa on järjestetty työelämässä tarvittavia korttikoulutuksia sekä tavoiteltu työvoiman liikkuvuutta yli kuntarajojen. Hankkeen neljässä kunnassa on työpaikkoja tarjolla eniten kokeille sekä hoito- ja metallialalle.

Pertunmaaltakin on lyhyempi matka itähämäläisiin naapureihin kuin esimerkiksi Mikkeliin, jonka ruuhkaisilta työmarkkinoilta moni Mikkelin seudun työtön etsii jalansijaa.

Marraskuun 2018 lopussa Pertunmaan työttömyysaste oli vaivaiset 8,5 prosenttia. Kunnassa oli tuolloin 61 työtöntä, joista lähes puolet yli 50-vuotiaita.

Pienten kuntien työkkäri-hanke päättyy heinäkuun lopussa, mutta työttömät saavat Pertunmaalla henkilökohtaista ohjausta tämän jälkeenkin, sillä työvalmentaja Lea Mäkinen ottaa kunnantalolla vastaan viikottain. Kati Pajusen mukaan tilanne on pienelle kunnalle poikkeuksellisen hyvä.