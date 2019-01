MäVillä uusi näytös: Uusi maailma kokoaa sata temppuilijaa

Mäntyharjun Virkistyksen voimistelu- ja tanssijaoston lauantain talvinäytöksessä esiintyvät jaoston teline- ja temppuryhmät. Lauantai-iltapäivän näytös kantaa nimeä Uusi maailma. Luvassa on näyttäviä temppuja, menevää musiikkia, värikkäitä asuja sekä hallin täydeltä hyvää fiilistä. Telinelajien suosio on kasvanut Mäntyharjussa huimasti viime vuosina. Telinevoimistelun ja TeamGymin valmennusryhmien sekä temppukerhojen harrastajamäärät ovat lisääntyneet, ja talvinäytöksessä nähdäänkin yhteensä noin sata esiintyjää. Lauantaina Kisalan lavalla temppuilee muun muassa avaruusolioita, robotteja ja merirosvoja. Nuorimmat voimistelijat ovat vain vuoden ikäisiä, sillä myös perheliikuntaryhmä Tempputaaperot on mukana näytöksessä. Voimistelu- ja tanssijaosto järjestää vuodessa neljä näytöstä: kaksi joulun aikaan ja kaksi keväällä kauden päätteeksi. Jaoston tanssiryhmillä ja telineryhmillä on omat näytöksensä. Tällä kertaa molempien näytösten nimi ja teema ovat samat – Uusi maailma. Aiemmin näytöksiä oli vuoden aikana vain kaksi, mutta harrastajamäärien kasvun vuoksi esiintyjiä riittää nyt useampaan näytökseen. Voimistelun ja tanssin suosiosta kertoo myös se, että MäVin Voimistelu- ja tanssijaoston jäsenmäärä vuonna 2018 oli yli 400.

