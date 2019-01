MäVin talvinäytös houkutteli yleisöä – Nuoria ohjaajia innostaa erityisesti lasten kehittymisen seuraaminen

Kisalassa nähtiin viikonloppuna kuperkeikkoja, kärrynpyöriä ja voltteja, kun Virkistyksen teline- ja temppuryhmät esiintyivät talvinäytöksessään Uusi maailma. Tylsää hetkeä ei ollut, sillä lavalla oli jopa 84 eri voimistelijaa sekä heidän ohjaajansa.

Näytöksen aloitti teamgym -ryhmä Vinca. Kokeneen ryhmän esityksessä ei säästelty patjoja tai trampoliineja, vaan luvassa oli runsaasti erilaisia temppuja ja hyppyjä aina kärrynpyöristä takaperinvoltteihin.

Vauhdikkaan alun jälkeen tilaa annettiin nuoremmille, kun temppukerho Voltin lapset valtasivat lavan. 6–7-vuotiaiden lasten esityksessä ”Lasten työpäivä” ei säästelty yhtään enempää vauhdissa kuin riemussakaan.

6-vuotiaalla Vilja Nikkisellä on selvä mielipide, siitä mikä voimistelussa on parasta.

– Kärrynpyörät. Osaan minä kuperkeikankin.

Sen sijaan ryhmän nimikkotempun, voltin opetteleminen on vielä etäinen haavekuva. Sitä ei näin nuorille opeteta, sillä ryhmä on ollut kasassa vasta puolitoista vuotta. Sitä Nikkinen kuitenkin odottaa, vaikka kärrynpyörät saavat riittää vielä pariksi vuodeksi.

Puoleentoista vuoden aikana Voltit ovat ehtineet esiintyä jo kolmessa esityksessä. Nikkinen vakuuttaa, ettei häntä jännittänyt ennen esitystä yhtään.

– Hyvin se meni, onnistuin, hän nyökyttelee tyytyväisenä.

Samaa mieltä ovat ryhmän ohjaajat, 14-vuotiaat Sanni Savolainen ja Irene Ahola. Ylpeys hyvin menneestä esityksestä paistaa molempien kasvoilta.

– Kaikki meni älyttömän hyvin, varsinkin kun ottaa huomioon, että aloitimme harjoittelemaan tosi myöhään. Yleensä näytöksiä harjoitellaan parisen kuukautta, nyt olimme ainakin puoli kuukautta myöhässä, kun vastuuohjaajakin vaihtui kesken kaiken.

Voltti on molempien tyttöjen ensimmäinen ohjattava ryhmä. He ovat olleet ryhmän mukana alusta asti. Harrastajataustaa on jo yli kymmenen vuotta, sillä molemmat aloittivat voimistelun kolmevuotiaina.

Ohjaamisen lisäksi Savolainen ja Ahola olivat vastuussa myös esityksen koreografiasta. Välillä koreografian keksiminen on hankalaa, toisinaan se sujuu kuin vettä vain.

– Se riippuu tosi paljon päivästä, kuinka sujuu, Ahola kertoo.

Pariisin kevään lauluun Teippileikki tehty esitys syntyi kuitenkin kohtuullisen kivuttomasti. Laulun sanat ötököistä ja vanhempien teippaamisesta lattiaan kaikuivat vahvoina esityksessä, jossa lapset raahasivat ohjaajiaan pitkin lattiaa ja taipuivat hämähäkkimäiseen silta-asentoon.

– Kun meillä oli biisi tiedossa, niin koreografia syntyi tosi helposti. Jäimme aina koulun jälkeen työstämään sitä ja se oli valmis parissa, muutamassa viikossa, Savolainen sanoo.

Ohjaaminen on vastuullista hommaa, mutta lasten kehityksen seuraaminen on kaiken arvoista.

– He ovat aina tosi iloisia. Varsinkin silloin kun he oppivat jotain uutta, Savolainen sanoo.

Volttien jälkeen nähtiin myös telinevoimisteluryhmät Senna ja Salvia sekä toinen teamgym -ryhmä Vicia. 5–6-vuotiaiden temppukerho Kuperkeikka esitti yleisölle Kapteeni Koukku -nimisen näytöksen ja illan pienimmät voimistelijat nähtiin viimeisenä, kun vuoden vanhat Tempputaaperot esiintyivät äitiensä kanssa.

Lopussa kaikki ryhmät kerääntyivät vielä yhteen ja esittivät yhteisen näytöksensä ”Yhdessä kohti tulevaa”. Voimistelu- ja tanssijaoston tulevaisuus näyttääkin valoisalta, sillä jaosto rikkoi ensimmäistä kertaa viime vuonna 400 rajan jäsenmäärällään.