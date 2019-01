Raviyleisön valinta: Ranch Kelly on Vuoden 2018 hevonen

Kelly’s Teamin omistama ja mäntyharjulaisen raviharrastaja Anne Luttisen valmentama Ranch Kelly valittiin Vuoden 2018 hevoseksi Suomen Hippoksen ravigaalassa lauantaina. Valinta tapahtui yleisöäänestyksellä, jossa Ranch Kelly keräsi 42 prosenttia äänistä. Tamma teki uransa parhaan kauden viime vuonna, 10-vuotiaana. Ranch Kelly voitti muun muassa Suur-Hollola-ajon, Tammavaltikan ja Suomen mestaruuden. Syksyllä tamma lähti valmentajansa kanssa kilpailumatkalle Ranskaan ja onnistui voittamaan Pariisissa Vincennesin raviradalla. Ranch Kelly juoksi kauden 2018 aikana kolme Suomen ennätystä ja yhden maailmanennätyksen. Se ansaitsi vuoden aikana yhteensä 324 680 euroa. Ohjastaja Hannu Torvinen ajoi tammalla kaikki kauden 2018 lähdöt. Tamman valmentaja Anne Luttinen vastaanotti Vuoden hevonen -palkinnon liikuttuneena. – Muistan, kuinka olin kova Charme Asserdal -fani pikkutyttönä. Silloin halusin oman Charmen, ja nyt minulla on ainakin pieni palanen Charmesta, Luttinen sanoi Ravigaala-haastattelussa. Luttinen muistutti, että yksin hän ei ole luotsannut Ranch Kellyä huipputuloksiin. – Meidän ympärillä on iso joukko. Yksin tätä ei voi tehdä, kiitos kaikille. Olen iloinen, että Kelly on antanut elämyksiä ravikansalle. Tärkein lenkki viime vuodelta on ohjastaja Hannu Torvinen, hän pääsi sinuiksi Kellyn kanssa, Luttinen sanoi. Ranch Kelly palkittiin myös vuoden paras vanhempi lämminveritamma -kategoriassa. Hevosen kasvattaja Katri Rantala sai puolestaan tunnustuksen Vuoden kasvattajana. Hän on pitkän linjan ravihevoskasvattaja, jonka kasvatit tunnetaan Ranch-etuliitteestä.

