Otso Paakkinen Pertunmaalta ehdolle eduskuntavaaleihin – mukana Seitsemän tähden liikkeen listalla

Pertunmaalainen yrittäjä Otso Paakkinen on ehdolla eduskuntaan Paavo Väyrysen luotsaaman Seitsemän tähden liikkeen listalla.

Paakkinen oli ehdolla viime kunnallisvaaleissa Pertunmaan sitoutumattomien listalla. Paakkinen kertoo haluavansa vaikuttaa Suomen asioihin, pitää maan itsenäisenä ja edistää kansalaisten kuulemista. Seitsemän tähden liike ajaa hänen mukaansa hyvin juuri hänen kannattamiaan asioita.

– Liike ajaa itsenäistä Suomea ja koko maan pitämistä asuttuna. Uskon myös, että on paljon nykyisiin puolueisiin pettyneitä ihmisiä, jotka ovat potentiaalisia äänestäjiä, Paakkinen sanoo.

Paakkista liikkeessä puoleensa veti sen ajamien asioiden lisäksi perustaja Paavo Väyrynen.

– Meillä on maanläheiset arvot, joita Paavo on edustanut vuosikymmeniä. Paavon uskottavuus on meille voimavara ja varsinkin vanhemmat ihmiset tietävät Paavon arvomaailman. Hän on meille hyvä ja tunnettu keulahahmo, Paakinen kehuu.

Jos Paakkinen pääsisi eduskuntaan, hän haluaisi edistää tasaisesti koko Suomen asiaa.

– Koko maan pitäminen asuttuna on erittäin tärkeää, ​se edistää yhteisöllisyyttä ja sitä, että kaikki tulevat kuulluksi. Ei meillä Pertunmaalla tai Mäntyharjulla voi olla kaikkia ​kaupunkien palveluja, mutta maaseutu on siitä huolimatta pidettävä elinkykyisenä. Esimerkiksi terveyspalvelujen osalta täältä on oltava selkeät ja edulliset liikkumismahdollisuudet isompiin kaupunkeihin, joista erityispalvelut löytyvät, Paakinen painottaa.

Seitsemän tähden liikkeellä on Kaakkois-Suomen vaalipiirissä tällä hetkellä kaksi muuta kansanedustajaehdokasta: tehdastyöntekijä Jari Roivas Mikkelistä sekä työtekikko ja yrittäjä Mikko Peltola Kouvolasta. Koko maasta on nimetty tähän mennessä 70 ehdokasta.

Liike haluaa puolustaa Suomen itsenäisyyttä vastustamalla hallitsematonta globalisaatiota ja Euroopan ylikansallista yhdentymistä. Liike kertoo myös kannattavansa sotilaallista liittoutumattomuutta ja hallittua maahanmuuttopolitiikkaa sekä haluaa vahvistaa maan alueellista tasa-arvoa.

Paakkinen on neljäs Pertunmaan ja Mäntyharjun alueelta eduskuntaan pyrkivä ehdokas. Häntä ennen ehdolle on asetettu pertunmaalainen Jari Leppä (kesk.) sekä mäntyharjulaiset Antti Häkkänen (kok.) ja Tanja Hartonen-Pulkka (ps.),