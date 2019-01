Yhteisruokailut jatkuvat Kuortissa – kunta tukee parilla eurolla ateriaa kohden

Pertunmaan Eläkeliitto järjestää Kuortin ABC-asemalla yhteisiä, kaikille avoimia lounastilaisuuksia.

Aikaisemmin ruokailujen kustannuksia on katettu Linkkitiimin Kotiovelle.com-hankkeesta, joka on nyt päättynyt.

Lounaan hinta on noussut 10,90 euroon, mutta ravintola on luvannut sponsoroida aterioita eurolla, joten voimassa on viime vuoden hinta 9,90.

Pertunmaa tukee lounaiden hintaa kahdella eurolla käyttäen tukeen testamenttivarojaan. Kunnan tukemana noutopöydän aterian hinnaksi muodostuu siten 6,90 ruokailijaa kohden.

Kunnanhallituksen päätöksestä jätti eriävän mielipiteensä Jouni Pekkonen (sit.). Hän kyseenalaisti sen, että ruokailuihin on osallistunut myös Pertunmaan vapaa-ajanasukkaita.

Eläkeliiton Pertunmaan yhdistyksen mukaan torstaipäivien yhteisruokailuun on tähän mennessä osallistunut 40-50 henkilöä päivää kohden. Tällä kävijämäärällä kunnan maksuosuus olisi siten noin 4 800 euroa vuodessa.

Yhdistys toivoo, että lounastapaamisten lomassa olisi edelleen saatavilla Linkkitiimin ”digitohtorin” apua. Sosiaaliseen tapahtumaan on sisältynyt myös tiedottamista kunnan, seurakunnan ja yhdistysten asioista.

Pitäjänuutiset kertoi Kuortin yhteisruokailuista joulukuussa.