Vanhojen tanssien tanssipareilla tekee tiukkaa Kisalassa, pareja jopa 28

Kun melkein 30 tanssiparia harjoittelee Kisalassa, on pieni kaaos sallittua. Omaa paikkaa etsitään, välit kasvavat liian suuriksi ja ajoittain askeleet menevät musiikkia nopeammin.

Alle kuukauden päästä kaiken pitäisi kuitenkin olla hallussa, sillä vanhojen tansseja tanssitaan 15. helmikuuta. Se pakottaa yhden jos toisenkin tanssijan naaman peruslukemille.

– Tanssi on iloinen asia, saa hymyillä! huudahtaa lukion rehtori Jyrki Taumala tanssijoille.

Pelkästä käskystä ei hymy kasvoille nouse, mutta ei lattialla täysin jäykkänäkään olla. Keskittyminen vain on ankaraa puuhaa.

Tänä vuonna pareja on huikeat 28. Ero esimerkiksi viime vuoteen on valtaisa, sillä silloin Kisalassa kiepsahteli poikkeuksellisen pieni ryhmä, vain 12 paria.

Suuri parien määrä johtuu osittain myös siitä, että kaikille tytöistä ei löytynyt paria omalta luokalta. Poikapulaa on paikattu värväämällä tanssijoita lähinnä ykkösluokkalaisista, mutta mukana on jopa pari abiturienttia.

– Yksi tyttö on ilman paria, mutta olemme sitten kierrättäneet pareja niin, että kaikki saisivat tanssia yhtä paljon. Nyt on kuitenkin kohtuullisen hyvä tilanne, sillä joskus on ollut viisikin tyttöä ilman paria, Taumala kertoo.

Kierrätystä tapahtuu harjoituksissakin, niin sujuvasti, ettei sivustakatsoja ensin edes huomaa, että välillä ryhmässä muodostuu uusia pareja.

Tanssit sujuvat pieniä haparointeja lukuun ottamatta jo mallikkaasti, onhan niitä harjoiteltu jo marraskuusta asti. Sen sijaan alkuesittelyn ja oikeiden paikkojen löytämisen kanssa on vielä pientä hapuilua.

Harvalle tanssiparin löytäminen on yhtä helppoa kuin Wilma Hälikälle ja Santeri Aaltoselle. Kaksikko on pari myös tanssiharjoitusten ulkopuolella, joten valinta oli luonnollinen.

– Meille tämä oli helppoa, koska olemme seurustelleet pitkään ja olemme samalla luokalla. Osa tytöistä hankki parin muista kouluista, Aaltonen kertoo.

– Joku taisi olla Mikkelistä, Hälikkä pohtii vieressä.

Kisalan sali ei kuitenkaan ole suurin mahdollinen, joten tanssijoiden runsas määrä aiheuttaa päänvaivaa myös niille, joille parin löytäminen oli helppoa. Erityisesti oman tanssin esitys huolettaa, sillä se vaatii tilaa. Tanssi on opiskelijoiden itsensä laatima ja siihen osallistuvat sekä tytöt että pojat.

– Me emme olleet suunnittelussa mukana, sillä jätimme sen osaavampiin käsiin. Pieni porukka työsti koreografian. Siitä tulee kyllä näyttävän näköinen, jos vain mahdumme tänne. Tila tulee vähän vastaan, mutta eiköhän me mahduta, Hälikkä arvelee.

Lukiolaiset ovatkin jo etukäteen laskeskelleet kuinka paljon sukulaisia ja kavereita on kultakin tulossa illan näytökseen. Rehtori Taumala arvelee, että 450-päinen yleisö on kevyt arvio väkimäärästä. Se on kuitenkin varmaa, että Kisala tulee ääriään myöten täyteen sekä esiintyjistä että yleisöstä.

Parin viime vuoden tapaan lukion kakkosluokkalaiset tanssivat kaikki tanssit saman päivän aikana.

Ensin tiedossa on kaksi koululaisnäytöstä kello 11.30 ja 12.45 sekä kello 18 muille tarkoitettu isompi spektaakkeli.

– Meillä oli pitkään jaettu tanssit sekä torstaille että perjantaille, mutta tämä on huomattavasti helpompaa. Etenkin tyttöjen kampausten ja meikkien kannalta, Taumala kertoo.