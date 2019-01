Sami Pulkka on seudun ainoita liikkuvia sahureita – hän otti riskin ja sijoitti 90 000 euroa uuteen kenttäsirkkeliin

Kun Mäntyharjun itäpuolella tai Suomenniemen alueella kaivataan paikalle kenttäsahaa, paikalle hälytetään mitä todennäköisimmin Sami Pulkka. Kokenut sahuri on nimittäin seudun ainoita liikkuvia kenttäsahureita. Pulkka teki viime vuonna yhden miehen yritykselle merkittävän päätöksen ja investoi upouuteen siirrettävään pyörösahaan. 90 000 euron suuruinen investointi on kannattanut.

– Ostin sen itselleni vähän niin kuin viisikymppislahjaksi. Vanhaan verrattuna se on uskomattoman kätevä laite. Automatiikan ansiosta pystyn nyt tekemään työtä yksin ilman perämiestä. Tekemistä riittää niin paljon kuin vain jaksaa tehdä, Pulkka naurahtaa.

Ostos on Suomen mittakaavassa jopa harvinaisuus. Suomen Sahayrittäjät ry:n arvion mukaan uusia kenttäsahoja myydään maassa vuosittain ”yhden käden sormilla laskettava määrä”.

Vaikka suurin osa Pulkan tienesteistä tehdään uudella kenttäsahalla, tuloja tulee myös muualta. Pulkan tarjoamat palvelut kattavat kaikki työvaiheet aina kannolta taapeliin saakka.

Lisätienestiä tulee höyläyksestä ja erilaisten mittatilauksella tehtyjen kevythirsituotteiden valmistamisesta sekä teiden aurauksesta. Oma lukunsa ovat myös erilaiset sahatuotteet, joita ei isoimmilta sahoilta saa. Moni tilaakin pieniltä Pulkan kaltaisilta sahureilta tuppeensahattuja lautoja kelosta haapaan.

Tulevan kevään isoin keikka suuntautuu Kouvolaan Hunttulan raviradalle, jonka uusiminen jatkuu tänä vuonna. Sinne Pulkka sahaa ja höylää radan varteen nousevan kolmen eri rakennuksen puutarpeet.

– Varsinkin sesonkiaikoina päivät ovat ympäripyöreitä ja viikossa ei ole vapaapäiviä. Kun töitä tekee yksin, niin etunani on se, että teen niitä myös viikonloppuisin. Moni Kallaveden ja Herajärven rannoilla asuva mökkiläinen tarvitsee tekijää juuri silloin, Pulkka kertoo.

Pulkan tie sahan vipujen varteen on varsin perinteinen. Hommat tulivat tutuksi jo pikkupojasta lähtien. Isä näytti ekaluokkalaiselle kädestä pitäen miten pöllien viipalointi tapahtuu. Tuolloin sahat olivat vielä puurunkoisia.Mäntyharjun ja Suomenniemen rajamailla sijaitsevalla tilalla pidettiin lypsykarjaa aina 2000-luvun alkuvuosiin saakka.

– Kun tilanpito näytti käyvän kannattamattomaksi päätin päivittää sahan uuteen malliin. Sillä sahalla teinkin töitä viime vuoteen saakka, Pulkka muistelee.

Nyt hankittu saha on monella tapaa iso hyppäys eteenpäin. Investointia vauhditti paikelliselta Leader-yhdistykseltä saatu noin 25 000 euron tuki. Uudessa sahassa hydrauliikka ja automatiikka hoitavat lihasvoiman ja pään puolesta lähes kaiken sahauksessa tarvittavan.

– Rankin homma sahaustyössä on nykyisin paikallaan seisominen. Varsinkin näin pakkasella kylmä meinaa tulla aika nopeastikin, Pulkka hymyilee -25 asteen pakkasaamuna.

Kuulostaako yksinkertaiselta? Sitä työ ei Pulkan mukaan kuitenkaan ole. Kahdeksan tunnin sahauspäivän päälle tulevat erilaiset lisätyöt kuten terän- ja koneen huoltotyöt. Oma lukunsa on myös kenttäsahan kuljettaminen kohteesta toiseen. 12 metriä pitkän ja viisi tonnia painavan sahan kuljettaminen kapeilla mökkiteillä on oma taiteenlajinsa. Tämän vuoksi myös päivät venyvät usein erittäin pitkiksi.

– Kyllä tämä kaiken kaikkiaan on niin kovaa hommaa, ettei nuorempia meinaa saada näihin töihin mukaan. Yksi vanha sahuri onkin leikillisesti sanonut, että me olemme sukupuuttoon käyvä rotu. Uusia innokkaita tekijöitä on todella harvassa.

– Oma poikani Ville on kuitenkin innostunut sahaushommista, eli todennäköinen jatkaja on itsellä tiedossa, Pulkka kertoo tyytyväisenä.

Asiakkaat kaipaavat avaimet käteen -paketteja

Suomen Sahayrittäjien hallituksen puheenjohtaja Timo Ripatti arvioi, että Suomessa toimii tällä hetkellä reilut 500 aktiivista sahaa. Niistä reilut 200 kuuluu yrittäjien omaan yhdistykseen.

Ripatin mukaan pienten sahojen alalla on käynyt viimeisten vuosikymmenten aikana samanlaista katoa kuin maatalouspuolellakin.

– Osa lopettaa iän puolesta, osa vähäisen sahaustoiminnan takia. Joillekin harmaita hiuksia on tuonut ce-merkintä. Toisaalta alalle tulee koko ajan myös nuoria yrittäjiä.

Ripatin mukaan ala on muuttunut 2000-luvulla merkittävästi.

– Sen aika on ohitse, että ensin sahataan raakatavaraa varastoon ja keväällä myydään sitä. Nyt yrittäjien on erikoistuttava ja etsittävä sitä, mitä asiakkaat haluavat.

Ripatin mukaan asiakkaiden tarpeiden selvittäminen on yhä tärkeämpi osa yrittäjänä selviämistä. Alan kannattavuuden parantamiseksi yrityksiltä kaivattaisiinkin yhä tiiviimpää yhteistyötä. Esimerkkinä Ripatti mainitsee vuoden sahayrittäjinä palkitun nurmijärveläisen kolmen yrittäjän kimpan, joka jalostaa kotimaista Siperian lehtikuusta.

Yrityksistä yksi ostaa puut, yksi sahaa ne ja kolmas kuivaa sekä höylää tavaran käyttöön. Tätä ajattelua olisi Ripatin mukaan hyvä viedä vieläkin pidemmälle esimerkiksi mökkipaikkakunnilla.

– Mökkiläisille voisi tarjota avaimet käteen -pakettina vaikkapa saunarakennusta lähimetsien tavarasta. Yksi yrityksistä korjaa puut pois, toinen sahaa ne ja kolmas rakentaa. Näin tarjottaisiin ainutlaatuista palvelua, Ripatti visioi.