Senaatti myy virastotaloa – huutokaupan pohjahinta 7500

Senaattikiinteistöt on laittanut myyntiin osakekantansa Kiinteistö Oy Mäntyharjun virastokeskuksesta.

Yhtiön osuus osakkeista on 72,5 prosenttia ja loput omistaa Mäntyharjun kunta.

– Osakekantamme arvo on noin puoli miljoonaa, eli pohjahintaan nähden se on aivan yliarvostettu, sanoo kunnanjohtaja Jukka Ollikainen.

Senaatti on asettanut osuutensa pohjahinnaksi 7 500 euroa Huutokaupat.com-sivustolla.

Ollikainen ei osaa yksiselitteisesti arvioida, olisiko kunnalla käyttöä rakennukselle. Hän toivoo kunnanhallitukselta keskustelua asiasta.

Rakennuksessa on tehty kattava kuntoarvio, jonka lopulliset tulokset ovat vielä kesken. Kiinteistöpäällikkö Jouni Huusarin käsitys on, että rakennus tarvitsisi yli puoli miljoonan euron remonttia.

Rakennus on valmistunut 1985. Toimistotilaa rakennuksessa on 1 580,5 neliötä. Kunta käyttää rakennuksesta muun muassa valtuustosalia ja isoa arkistotilaa.

Mäntyharjulla rakennus kulkee myös nimellä valtion virastotalo, sillä siellä sijaitsivat aikoinaan poliisin toimitilat, verotoimisto ja työvoimatoimisto.

Nyt vuokralaisina ovat muun muassa Essote, Setlementti ry ja Mikkelin Musiikkiopisto. Senaatti ilmoittaa vuokratuotoikseen noin 48 514 euroa vuodessa.

Osakkeiden huutokauppa päättyy 14. helmikuuta.