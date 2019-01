Mäntyharjun vuoden ensimmäinen vauva syntyi Ollikkalaan: ”Täällä on ollut pientä buumia näkyvissä”

Pienen vauvan hoitoon liittyvät asiat muistuvat mieleen välähdyksinä.

Vaikka Alisa ja Ville Pulkan uusin lapsi on jo perheen kolmas, olivat muistot lasten vauvaiästä jo ehtineet painua unholaan. Perheen toisiksi nuorimmainen lapsi, Herkko Pulkka, kun täyttää jo kohta kuusi vuotta.

Pulkan perheen uusin lapsi on samalla Mäntyharjun vuoden ensimmäinen vauva. Tänä vuonna uusin kuntalainen saatiin maailmaan jo tammikuun 3. päivä.

Tytön sisarukset ovat molemmat veljiä, joista Henry Pulkka, 7, on jo ehtinyt aloittaa koulun.

– Isoveli aina harmitteleekin, että vauva aina vain nukkuu sen jälkeen, kun hän pääsee koulusta. Vaikka eihän hänestä ihan vielä leikkikaveriksi ole, Ville Pulkka kertoo.

Leikkikaveriksi ehkä ei, mutta tottuneesti Henry jo pitää vauvaa sylissään.

Herkko puolestaan kaipaa jo hoitoon, sillä hän on ollut tammikuun ajan kotona vanhempien ja vauvan kanssa. Kavereita, mutta myös hoitotätejä on jo ikävä.

– Pojat pääsivät silloin melko tuoreeltaan Mustikkatassuun ja pitää kyllä kehua, että täällä ei ole ollenkaan laitosmaista tämä lastenhoito. Kouluunkin siirtyminen on varmasti helpompaa. Itselläni ei silloin ollut ihan kitkatonta, kun suoraan pellosta menin kouluun, Ville Pulkka naureskelee.

Mäntyharju saa muutenkin kehuja lapsiperheen näkökulmasta. Erityisesti harrastustarjontaa lapsille ja nuorille on paljon. Pulkan perheen pojat ovat jo pidempään harrastaneet judoa. Nyt on lähdetty mukaan myös luistelu- ja kiekkokouluun.

– Tarjontaa on enemmän kuin silloin minun aikanani. Olen itse tästä samasta talosta kotoisin, ja omat vanhemmat eivät olleet ehkä yhtä hanakoita kuljettamaan kylille. Minua vietiin toki Ruotimon motocross-radalle ja siskoa viereen ratsastamaan, Ville Pulkka kertoo.

Ollikkalassa riittää lisäksi yllättävän paljon lapsiperheitä, mikä on aina myönteistä syrjemmällä asuvalle perheelle.

– Olisikohan täällä 13 alle 10-vuotiasta ja pari vanhempaa lasta. Alueella on ollut pientä buumia näkyvissä, ja yksi lapsiperhe taisi tänne muuttaakin, Ville Pulkka sanoo.

– Niin, täällä on varmaan viimeksi ollut yhtä paljon lapsia silloin, kun sinä olet ollut pieni, Alisa Pulkka veikkaa.

Valittamiselle sijaa ei tunnu olevan ollenkaan. Perhe on kaikin puolin tyytyväinen kuntaan, oli kyse sitten koulusta tai vapaa-ajasta.

Lapsiperheen arki on välillä vauhdikasta. Vaikka vauva ei vielä juuri muuta tee kuin syö ja nukkuu, riittää isoveljillä energiaa. Toisaalta pojat ovat myös tarpeeksi vanhoja, jotta tekemistä keksitään keskenään.

Ympärillä riittää pihaa, jossa purkaa ylimääräistä energiaa. Reippaat pojat ulkoilevat mielellään ja läheltä löytyy aina leikkikaveri omasta veljestä.

– Kyllä me nyt pärjäämme, mutta silloin kun oli kaksi vaippaikäistä, niin meno oli välillä aika villiä. Jälkeenpäin on miettinyt, miten oikein selvisimme, Alisa Pulkka sanoo.

