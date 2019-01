Pertunmaan vuoden ensimmäistä vauvaa ei kauaa odoteltu – Isosiskokin oli aikoinaan ensimmäinen

– Meillä on nyt vauva kotona, sanoo Mette Tyyskä.

Kyseinen vauva, Meten pikkuveli, on Pertunmaan vuoden ensimmäinen pienokainen. Kauaa kunta ei joutunut odottamaan uutta pienokaista, sillä Taru Pöyrylle ja Matti Tyyskälle syntyi poika 2. tammikuuta.

Tammikuun vauva ei ole pariskunnalle mitään uutta, sillä myös esikoinen, Mette, päästi aikoinaan itkunsa Pertunmaan vuoden ensimmäisenä vauvana.

Nyt Mette on kolmevuotias ja äidin sylissä on alle kuukauden ikäinen nyytti, poikavauva. Nimeä ei ole vielä päätetty, mutta jotain on jo mielessä.

Mustasukkaisuutta uuden sisaruksen takia ei ole havaittavissa.

– Mette on ollut tosi hyvin mukana ja halunnut auttaa vauvan hoidossa. Hän on ollut hyvin huomaavainen ja auttavainen, Tyyskä sanoo.

Toisin kuin Meten aikoina, kävi Pöyry äitiysneuvolassa Mäntyharjun puolella.

– Olikohan kyse siitä, että odottavien äitien määrä oli Pertunmaalla liian vähäinen. Pitää kyllä antaa kiitosta, kaikki toimi Mäntyharjussa hienosti.

Vauvan sukupuolikin selvisi vasta synnytyksessä. Pöyrylle ja Tyyskälle sukupuolella ei ollut väliä, joten sitä ei myöskään tarvinnut tietää etukäteen.

Selväksi tuli se, että vanhemmat olivat päätöksensä kanssa vähemmistössä, niin paljon asiaa sairaalassa ihmeteltiin.

Uuden perheenjäsenen synnyttyä molemmat vanhemmat ovat olleet kotona.

– Otin heti tähän alkuun isyysloman ja vietän sen putkeen. Äidin kanssa yhtäaikaa kotona ollessa isyyslomaa saa kolme viikkoa, Tyyskä kertoo.

Yksin ei tarvitse jäädä edes Pertunmaan kokoisessa kunnassa. Metellä ikätovereita on vajaat kymmenen, eikä uusinkaan tulokas ole jäämässä vuoden ainoaksi vauvaksi.

– En muista, kuinka paljon ikätovereita oli tulossa, mutta joitakin. Mettekin on tosin ainoa kuorttilainen ikäisissään, Pöyry kertoo.

Samoista syistä kunta päätti lakkauttaa Kuortin koulun viime kesänä. Päätös hiertää hieman, mutta siihen on tyytyminen.

Pertunmaa on kuitenkin lapsiperheille hyvä paikka asua.

– Edut ovat ihan älyttömän hyvät, varsinkin nyt kun kotihoidon kuntalisäänkin tuli korotus, Pöyry sanoo.

Kiitosta saa myös Kuortin leikkipuisto, joka pidetään hyvässä kunnossa.

Parannettavaakin toki olisi, vaikka vain pienissä asioissa.

– Käymme kerran viikossa Meten kanssa perhekahvilassa, jotta hän saa omanikäistään seuraa. Aina tietenkin toivoisi, että alle kouluikäisille olisi vieläkin enemmän toimintaa, ainakin niille, jotka eivät ole päivähoidossa, Pöyry pohtii.

