ESLI palkitsi gaalassa: Seppo Parta on Vuoden liikuttaja

Etelä-Savon Liikunta ry (ESLI) on palkinnut Mäntyharjulta Vuoden liikuttajana yrittäjä Seppo Parran . Palkintoperusteluiden mukaan Parta on tehnyt aktiivista työtä eri ikäryhmien liikuttamisessa. – Parran kuntosali kunnan ydinkeskustassa on iso investointi ja tekee tärkeää työtä kansanliikunnan parissa. Parta tekee myös pyyteettömästi työtä vetämällä omia liikuntaryhmiä, totesi ESLI. Palkinnot jaettiin perjantai-iltana Mikkelissä järjestetyssä Etelä-Savon Urheilugaalassa. Jokaisesta maakunnan kunnasta palkittiin yksi liikuttaja ja lisäksi palkittiin Etelä-Savon vuoden vuoden 2018 parhaat urheilijat ja muut toimijat. Gaalassa julkistettiin viime vuoden sykähdyttävin urheiluhetki, joka yleisöäänestyksen mukaan oli mikkeliläisen Jessica Kähärän korkeushypyn olympiapronssi nuorten olympialaisissa. Lisäksi jaettiin stipendejä ja esiteltiin Saimaa Sport Pro Team 2019. Saimaa Sport Pro -team on Etelä-Savon Liikunnan organisoima nuorten urheilijoiden tukijärjestelmä Etelä-Savossa. Tiimissä autetaan nuoria jo arvokisakynnyksellä olevia urheilijoita tukipalveluissa ja seuraavan askeleen ottamisessa kohti maailman huippua.

