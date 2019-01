Yrittäjäpalkinto Vierulaan – tila tuo seuraavaksi marjojaan pakastealtaisiin

Vuonna 1930 perustettu Vierulan tila on kehittänyt tuotteitaan jatkuvasti. Tällä hetkellä yritys on laajentamassa marjoista tehtyjen smoothie-jauheiden valikoimaansa sekä tuomassa pakastemarjoja päivittäistavarakauppaan. – Tila tuottaa puhdasta, laadukasta ja tuoretta lähiruokaa. Laatu varmistetaan kasvattamalla, pakkaamalla ja toimittamalla tuotteet itse mahdollisimman vähien välikäsien kautta suoraan kuluttajalle. Kesällä myyntipisteissä myytävät mansikat ja kauppoihin toimitettavat perunat on poimittu ja nostettu samana aamuna, kiitti raati. Valinnasta päättivät Etelä-Savon Yrittäjien puheenjohtajisto sekä Finnveran, Etelä-Savon maakuntaliiton, kauppakamarin ja Fennian edustajista koostuva raati. Vuoden Nuori Yrittäjä julkistettiin 26.1.2019 Mikkelin Saimaa Stadiumilla pidetyssä Yrittäjägaalassa.

