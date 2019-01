Kuukausi aikaa luovutukseen – Pertunmaan seurakuntakoti on puurakentamisen näyte

Pertunmaan uusi seurakuntakoti luovutetaan käyttäjilleen helmikuun lopussa.

Rakennus valmistuu noin kuukauden etuajassa ja se vihitään käyttöönsä maaliskuun jälkeen.

– Kerrankin oli kunnolla rakennusaikaa, ettei tarvitse kiireellä tehdä, kiittää vastaava työmaamestari Jyrki Mättölä Rakennusliike Mättölältä.

– Se on laadun peruste, että on aikaa tehdä, sanoo mittakirvesmies Jani Volanen, joka on tehnyt talolla viimeistelytöitä.

Volasen mukaan seurakuntatalo on ollut työvoittoinen kohde, sillä talo on rakennettu paikan päällä käyttämättä valmiita elementtejä.

Pääurakoitsija Mättölältä töissä on ollut kolme miestä. Aliurakkoina on hankittu lvi- ja sähkötyöt.

Noin sadan hengen salin lisäksi rakennuksessa on kaksi työhuonetta, iso varasto, keittiö sekä kolme vessaa. Näistä inva-vessa on samalla työntekijöiden sosiaalitila suihkuineen ja vaatekaappeineen.

Työhuoneiden koristemaalauksiin on haettu värisävyä ympäröivästä luonnosta, ja rakennuksen julkisivun väri on poimittu viereisestä kirkosta.

Tekninen tila palvelee myös viereisen kirkon ilmastoinnissa ja lämmityksessä.

Tuoli- ja pöytätilaukset tehdään tällä viikolla, samoin tekstiilien tilaukset. Kiinteät kalusteet asennetaan samoin tällä viikolla.

– Meidän mielipiteitämme ja toiveitamme on huomioitu rakentamisessa pitkin matkaa, kiittää Pertunmaan kappalainen Satu Ruhanen.

Ensimmäiset varaukset seurakuntatalon tilaisuuksista on jo tehty toukokuulle.

Rakennuksen kustannusarvio on noin miljoona euroa, josta tälle vuodelle seurakunta on varannut 400 000 euroa.