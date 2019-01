Lukijalta: Vuokrankorotusko ratkaisee?

Pitäjänuutiset kertoi 17.1.2019 kunnasta vuokranantajana. Kunnanjohtajan mukaan pitää kuulemma nostaa kunnan omistamien rivitalojen vuokria. Keskivälillä on korkeammat vuokrat, joten pitäähän muutkin asunnot saada yhtä kalliiksi asua. Mäntyharjussa on käsittääkseni liikaa asuntoja. Talo toisensa perään saa purkutuomion. Pitääkö nyt rivitalotkin pian purkaa, kun vuokria nostetaan? Outoa bisnesajattelua. Kun on vaikea saada vuokralaisia, niin nostetaan vuokria. Moni on lähtenyt Aravatalostakin halvempiin vuokra-asuntoihin. Tällaisen pienen eteläsavolaisen kunnan kukkoilu vuokranantajana on suora jatkumo siihen, kuinka omistamatonta ja vähempiosaista väkeä kuritetaan.

