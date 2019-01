Pertunmaalle uusi nuoriso-ohjaaja – Anu Ihanajärvi aloittaa pian

Pertunmaalle on valittu uudeksi nuoriso-ohjaajaksi Anu Ihanajärvi, 23, Hartolasta. Ihanajärvi on koulutukseltaan yhteisöpedagogi (AMK) ja suorittanut nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan perustutkinnon. Hän aloittaa työssään helmikuun aikana. Toimi on päätoiminen ja vakinainen. Ihanajärven työhön lukeutuu myös etsivä nuorisotyö sekä ohjaaminen nuorisotalo PNT:llä. – Olen opiskellut nuorisotyötä kuusi vuotta ja olen kaivannut työhön nuorten pariin, kertoo Ihanajärvi, joka työskentelee nyt Hartolassa kehitysvammaisten palvelukodissa. Toimi tuli avoimeksi Katriina Korpisen irtisanouduttua. Toimea haki neljä henkilöä ja heidät haastateltiin perjantaina.

