Seurakunta menetti parisataa jäsentä – rippikoulun suosio säilyy vakaana

Mäntyharjun seurakunnassa oli vuoden 2018 päättyessä 6135 jäsentä. Luku on noin kaksisataa jäsentä vähemmän kuin vuoden 2017 lopussa, kertovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tuoreet, seurakuntakohtaiset tilastot. Uusia jäseniä seurakuntaan saatiin viime vuonna yhteensä 264, kun mukaan lasketaan kastetut, muutoin seurakunnan jäseniksi liittyneet ja muuttaneet. Seurakunta menetti 461 jäsentä. Heistä kuolleita oli 151, seurakunnasta eronneita 76 ja pois muuttaneita 234. Seurakunnasta erottiin erityisen paljon marras- ja joulukuussa, jolloin menetettiin yhteensä 40 jäsentä. Oman seurakunnan rippikoulun kävi 73 nuorta, mikä on lähes 30 enemmän kuin vuonna 2017. Mäntyharjun seurakunnassa jäsenten keski-ikä on 51 vuotta ja naisia on hieman miehiä enemmän. Suurimman ikäryhmän muodostavat 60-69 -vuotiaat, joita on jäsenistä 1173. Koko maassa kirkkoon kuuluu 69,7 prosenttia suomalaisista. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vahvistettu jäsenmäärä oli joulukuun 2018 lopussa 3 848 191. Viime vuoden aikana kirkon jäseneksi liittyi yhteensä 16 680 henkilöä ja 58 338 suomalaista luopui kirkon jäsenyydestä.

