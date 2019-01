Hirvikauden saalis entisellä tasolla – jatkettu pyyntiaika ei innostanut metsästäjiä

Jäävän hirvikannan arvio on noin 3,3 kappaletta tuhannella hehtaarilla, joka vuoden takaiseen verrattuna on hieman alhaisempi. Myös pienempien hirvieläinten kanta on kasvanut. Tähän mennessä on pyydetty 38 valkohäntäpeuraa ja 39 metsäkaurista. Pyyntikausi jatkuu helmikuun puoleen väliin asti. Pertunmaan rhy:n alueella hirvisaalis oli alueen pinta-alaan nähden samaa tasoa kuin Mäntyharjun-Hirvensalmen alueella. Kaatoja tuli 103 kappaletta, joista vasoja 53. Jäävän kannan tiheys hieman alle 3 tuhannella hehtaarilla. Molemmat Mäntyharjun-Hirvensalmen rhy:n alueelle myönnetyt ilveksen kannanhoidolliset pyyntiluvat on tullut tammikuun aikana käytetyiksi. Ilveskanta on ainakin 5-tien tuntumassa erittäin tiheä ja vaikka uusia jälkiä näkee lähes päivittäin, niin ne tulisi saattaa suurpetoyhdyshenkilöiden tietoon. Näin ne saadaan Luken tietoon kanta-arviota tarkentamaan. Varsinkin pentuehavainnot ovat ensiarvoisen tärkeitä.

