Lukijalta: Kunnan tukemasta ruokailusta

Nyt seitsemän vuoden eläkkeellä oloajan, jonka olemme käytännössä asuneet Pertunmaalla, olemme nauttineet kunnan tukemasta toiminnasta joitakin kertoja, esimerkiksi. laadukkaista konserteista huippuakustiikan omaavassa nuorisotalossa. Tuskinpa Jaakko Ryhäsen tasoisia artisteja saataisiin pelkillä pääsylipputuloilla. Uskoisin, että kunnan tuki on ollut aivan muuta, kuin pari euroa henkilöä kohti. Pitäisi varmaan seuraavalla keralla kysyä, mitä pääsylippu maksaa meiltä, jotka emme ole kuntalaisia. Jokaisessa tilaisuudessa ilmeisesti täytyy kysyä, tukeeko kunta, ja millä ehdoilla saamme osallistua. Kunnan lämmittämissä koulurakennuksissa on istuttu kansalaisopiston kursseilla monena vuotena ja ajettu kunnan valaisemia teitä ynnä muuta. Tällaisista kunnan tuista en ole kuullut kenenkään valittavan, mutta kun on kyse ruuasta, nousevat ilmeisesti intohimot ja alkukantaiset ruuanpuolustusvaistot pintaan.

