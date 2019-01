Tänään keskustellaan Mäntyharjun historiasta – tutkija esittelee tulevaa kirjaansa

Poikolainen on työskennellyt kolmannen osan parissa täysipäiväisesti vuoden 2018 alusta alkaen. Hän kertoo kirjoitusprosessin edenneen hyvin ja hankkeen pysyneen sille asetetussa aikataulussa. Juuri nyt kirjoittajalla on työn alla luku, jossa käsitellään paikallisen maatalouden siirtymistä EU-aikaan. – EU-jäsenyys muutti maatalouselinkeinon toimintaehdot kertaheitolla. Muutos oli niin mittava, että sen hahmottamisessa riittää tutkijalle haastetta. Kuten riitti aikanaan viljelijäväestöllekin, Poikolainen toteaa. Kolmannen osan on tarkoitus valmistua vuoden 2020 alussa. Hankkeen etenemistä voi seurata myös verkossa, Mäntyharjun historia III -nimisellä Facebook-sivulla. Kirjahankkeesta keskustellaan kirjastolla keskiviikkona 30. tammikuuta kello 17.30.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.