Mäntyharjun historian kolmannen osan kuvitus aiheuttaa päänvaivaa, teokseen halutaan jopa 70–100 kuvaa

Mäntyharjun uusimmasta historiateoksesta lupaillaan aiempia osiaan helpommin luettavaa opusta. Tutkija ja kolmannen osan kirjoittaja Janne Poikolainen kuvailee edellisiä teoksia aikansa tuotteiksi.

– Ne ovat tiukan kronologisia ja vain lievää teemaa on näkyvissä. Aiemmin ajatuksena on ollut, että kaikki pitää saada suht koht inhimilliseen sivumäärään, jolloin aiheita käsitellään yleensä hyvin pintapuolisesti, Poikolainen toteaa.

Kolmannen osan kohdalla kirjoittaja itse ja ohjaustyöryhmä halusivat rikkoa perinteitä. Siinä missä ensimmäinen historiateos käsitti Mäntyharjun esihistoriasta 1860-luvulle ja seuraava 1860-luvulta 1980-luvulle sisältää viimeisin kirja vain 30 vuoden aikajakson, 1980–2010.

– Aikaperiodi on varsin lyhyt. Lisäksi kirjassa on temaattinen rakenne eikä sen ole tarkoitus käydä koko historiaa lävitse, vaan päästä pintaa syvemmälle valituissa teemoissa, Poikolainen kertoo.

Kirjaan päätyneitä teemoja on neljä: yrittäminen ja elinkeinoelämä, mökkeily ja matkailu, kulttuurielämä sekä kyläyhteisöjen murros.

Tutkimustyön kannalta ongelmallista on se, että valituista teemoista ei juurikaan ole jäänyt merkintöjä virallisiin dokumentteihin. Työn tärkeimmäksi aineistoksi ovatkin muodostuneet Pitäjänuutisten vanhat lehdet, kunnalliskertomukset sekä valittujen avainhenkilöiden haastattelut.

Painossa teoksen on tarkoitus olla suurin piirtein vuoden päästä, parahiksi juhlahumua varten. Mäntyharjussa juhlitaan ensi vuonna kunnan 425. juhlavuotta.

Myös teoksen alku jäljittyy juhlaan. Ohjaustyöryhmän puheenjohtaja Leena Pekkanen kertoo, että päätös kolmannen osan kirjoittamisesta tehtiin jo vuonna 2013.

– Se oli kunnanvaltuuston satavuotisjuhlavuoden päätös.

Asian kanssa ei kuitenkaan turhia hoppuiltu, sillä kirjoittajaa alettiin hakea vasta vuoden 2017 alussa. Poikolainen oli mäntyharjulainen, ansioitunut tutkija, joka suhtautui projektiin palavalla innostuksella, kuvailee ohjaustyöryhmän jäsen Antti Mustonen valintaa.

– Edelliset teokset ovat toki ansiokkaita, mutta aika raskaita. Tästä on tarkoitus tulla huomattavasti lukijaystävällisempi, Mustonen sanoo.

Lukijaystävällisyyden nimissä teoksessa on tarkoitus käyttää runsaasti kuvitusta, mutta kuvien hankkimisessa on omat haasteensa.

– Pieniä tietoaukkoja on tässä vaiheessa tietysti vielä monenlaisia, mutta kaikkein isoin kysymys on teoksen kuvitus. Ajatuksena on, että teokseen tulisi 70–100 kuvaa, mutta siihen tarvitaan paikallisten apua, Poikolainen kertoo.

Ohjaustyöryhmä kiittelee Poikolaista säntillisestä kirjoittamisesta ja aikataulusta pysymisessä. Suunnitelmissa on, että lopullisen teoksen sivumäärä on noin 350 sivun paikkeilla kuvinensa.

Kirjasta saatiin kuulla otteita Poikolaisen lukemana keskiviikon keskustelutilaisuudessa. Jokaista teemaa varten kirjoittaja oli valinnut yhden tekstinäytteen. Paikalle saapunut väkijoukko vaikutti kuulemastaan vakuuttuneelta.

Eniten tilaisuudessa puhuttikin se, oliko jokin tietty aihe tai henkilö varmasti päässyt mukaan. Esimerkiksi kuorotoiminnan, metsäteollisuuden murroksen ja tiettyjen kirjailijoiden perään kysyttiin.

– Mäntyharjun kulttuurikirjo on hyvin laaja ja tavanomaisesta poiketen teoksessa on mukana myös populäärikulttuuri. Mäntyharjussa oli 80-luvun alussa melkeinpä 20 eri kuoroa, mutta myös punkbändi Stalin, joka julkaisi Mäntyharjun ensimmäisen rocklevyn, Poikolainen kertoo.

Esille tuli myös 80-luvulla noussut suuri huoli väestörakenteen murroksesta. Nuorten, etenkin naisten, poismuutto maalta huoletti ja puhutti. Naapurikunta Pertunmaalla kaavailtiin humoristisesti jopa kosiokirjekampanjoita.