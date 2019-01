Pääkirjoitus: Hoivapalvelujen valvontaa on parannettava

Tuleva kevät näyttää vaikuttaako nyt käytävä keskustelu poliitikkojen päätöksiin kiinteistökaupoissa. Ennakkotietojen perusteella ainakin Mäntyharjun poliittisesta väännöstä asian ympärillä on tulossa tiukka. Toisaalta tällä hetkellä on vielä epäselvää eteneekö kumpikaan kaupoista edes valtuustoon saakka. Ruskahovin kaupan piti tulla käsittelyyn jo viime vuoden puolella, mutta sopimus on syystä tai toisesta jumiutunut kulisseihin.

Mitä Mäntyharjussa ja Pertunmaalla voidaan sitten tehdä asioiden parantamiseksi? Omaisten ja vanhustenhuollon työntekijöiden on avattava suunsa epäkohtien paljastamiseksi. Kanteluiden tekeminen on monesti vaikeaa ja moni työntekijä pelkää oman työpaikkansa puolesta. Pitkällä aikavälillä se on kuitenkin ainoa tie asioiden parantamiseksi.

