Passarit pelaa lauantaina Kisalassa – Oman kylän pojat saavat suitsutusta valmentajalta

Mikkelin Passarit pelaa Kisalassa ylemmän jatkosarjan ottelun 2. helmikuuta. Kello 16 alkavassa pelissä vastaan asettuu Vieska Wolley.

Miesten 2-sarjaa pelaavan joukkueen riveissä nähdään Mäntyharjun Virkistyksen lentopallokasvatit Lasse Taumala ja Niko Vesalainen.

Passareiden valmentaja Mika Leinonen odottaa yleisön löytävän viikonlopun peliin hyvin, sillä oman kylän poikien otteet kiinnostavat varmasti.

– Lasse on tehnyt tällä kaudella hyvin pisteitä ja saanut paljon vastuuta. Hän on kantanut annetun vastuun hyvin nuoreksi pelaajaksi, hän on kuitenkin vasta 17-vuotias, Leinonen kehuu.

Taumala onkin joukkueen ainoa nuorten kilpapassilla pelaava pelaaja. Myös Vesalainen saa Leinoselta runsaasti kehuja.

– Vesalainen puolestaan on, jos ei nyt joukkueen paras, niin ainakin toisiksi paras pelaaja puolustus- ja vastaanottopelissä. Hän on hyvin vähävirheinen pelaaja.

Passareilla on takanaan vahva kausi, sillä joukkue on hävinnyt tällä kaudella 17 pelistä ainoastaan kolme.

Niistäkin vain kaksi joukkue on hävinnyt suoraan jääden kokonaan ilman pisteitä. Kaksi viimeisintä peliä ylemmässä jatkosarjassa ovat päättyneet tappioon.

– Meillä oli 12 ottelun voittoputki, joka katkesi nyt tammikuussa. Mäntyharjussa vastaan tulee puolestaan Vieska Wolley, joka on tällä hetkellä jatkosarjassa toisena. Heillä on hyvin rutinoitunut joukkue, jonka kokeneet pelaajat eivät juuri virheitä tee, Leinonen kertoo.

Jos Passarit aikoo siis Kisalasta saada pisteitä mukaansa, pitää joukkueen pistää parastaan.

Leinonen kiitteleekin Mäntyharjun kuntaa ja tapahtuman järjestäjiä, sillä joukkue pääsee jo perjantaina harjoittelemaan saliin.

– Onhan siitä iso etu, että pääsee tutustumaan saliin etukäteen. Voisihan sitä sanoa, ettei se pelaaminen mihinkään muutu, kun kenttä on samankokoinen ja verkko samalla korkeudella, mutta lattia, valaistus ja kiintopisteet ovat kuitenkin aina erilaiset.

Mäntyharju on aikoinaan ollut erittäin vireä lentopallokunta, josta on tullut maajoukkuetasoisiakin pelaajia. Nyt laji elää paikkakunnalla pientä suvantovaihetta.

– Tietenkin päätavoitteemme ovat urheilulliset. Haluamme myös tarjota yleisölle hyvän pelin, jos se vähän sytyttäisi uutta lentopallokipinää Mäntyharjussa. Ottelu täyttäisi tehtävänsä, jos laji saisi edes vähän uusia harrastajia, Leinonen sanoo.

Leinosella on itselläänkin hyvät muistot Mäntyharjusta. Hän valmensi paikallista naisten joukkuetta 2000-luvun alussa. Joukkue nousi jopa ykkössarjaan, mutta hajosi lopulta, kun pelaajia lähti opiskelemaan.

– Täytyy kiittää kuntaa ja sponsoreita, että meillä on tällainen mahdollisuus tulla pelaamaan Mäntyharjuun.

Passarit on viimeisen viiden vuoden aikana ottanut tavakseen käydä lähiseudun kunnissa pelaamassa kotipelejä levittääkseen lentopalloinnostusta. Joukkue nähtiin Mäntyharjussa myös viime vuonna.