Vieraskynä: Motivaatio hukassa

On joskus vaikea hyväksyä sitä, kuinka hidasta oppiminen on silloin, kun on iso taakka kannettavana mukanaan. Tarkoitan taakalla menneisyydessä tapahtuneita epäonnistumisia, joista emme osaa tai uskalla päästää irti. Uskon, että pahimmat lannistajamme löytyvät aina peilistä. Otin kitaran käteeni taas vuoden tauon jälkeen ja jouduin aloittamaan kaiken lähes alusta. Soimasin itseäni siitä, että olin hyvin alkaneen harjoittelujakson antanut hiipua. Ilmeisesti motivaatiota ei ollut kuitenkaan tarpeeksi. On myös helppoa keksiä itselleen erilaisia syitä harjoittelemattomuuteen.

