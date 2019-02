Lukijalta: Mäntyharjulaiset harvinaisen ystävällistä väkeä

Käytän jatkuvasti Mäntyharjun palveluja. Teen kaikki ostokseni sieltä. Huomioni on kiinnittynyt siellä saamaani avuliaisuuteen ja ystävällisyyteen. Liikkeissä on erittäin ystävällinen palvelu. Kun astuu sisälle, on kuin tulisi ystävien luokse. Tämän kirjoituksen kirvoitti saamani avuliaisuus, kun taistelin ostoskärryni kanssa autolle. Peräti kolme kertaa ovat eri miehet tarjonneet apuaan. Se lämmittää mieltä tässä kovassa maailmassa. Avuliaisuus ja ystävällisyys tuntuvat olevan katoava luonnonlaji. Siispä näin lehden välityksellä lähetän vielä kerran kiitokseni teille kaikille. Kirkastitte ilolla päiväni. Mäntyharjun kuntaa kannattaa markkinoida ystävällisten ihmisten kuntana.

